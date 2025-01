Ein Interview mit Experten der Stadtinformationen der „Stettiner Haff“ Region

Der Name Stettiner Haff steht für unberührte Natur, weite Landschaften und abwechslungsreiche Wasserwelt. Strände und kleine Ortschaften prägen das Bild dieser Region.Hier verbinden sich familiäre Erlebnisse mit aktiver Erholung:Radfahren, Wandern und viele andere Freizeitaktivitäten werden zu einem Genuss.Dabei bleibt das Wichtigste bewahrt: die Ruhe und Ursprünglichkeit fernab vom Massentourismus.



"Welche Besonderheiten bieten die Strände am Stettiner Haff, und welcher eignet sich am besten für den nächsten Besuch?"



"Die Strände am Stettiner Haff zeichnen sich durch Ihre Vielseitigkeit aus. Sie reichen von kleinen, naturbelassen Abschnitten bis hin zu weitläufigen Stränden mit einladenden Promenaden. Insgesamt gibt es 6 Strände.



Der staatlich anerkannte Erholungsort Mönkebude bietet ein Strandbad mit einem breiten Angebot: ein schöner Spielplatz, ein FFK-Bereich und ein Multifunktions-Sportplatz sorgen zusätzlich für Abwechslung. Besondere Erwähnung sollte der barrierefreie Strandzugang erhalten. Dieser Strand ist ideal für Familien und Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Auch der Grambiner Strandabschnitt ist für Sportbegeisterte eine gute Wahl. Ein Volleyballplatz, eine weite Wiesenfläche und ein schöner Spielplatz mit Seilbahn laden zum Toben ein.



Ueckermünde hingegen punktet mit einer schönen Promenade, Snackmöglichkeiten und einer Minigolfanlage. Spielplätze und Wassersportaktivitäten findet man hier auch. Jeweils ein Bereich für Nacktbaden (FFK Bereich) sowie einer für unsere beliebten Vierbeiner (Hundestrandabschnitt) ist vorhanden. Hier wurde an alles gedacht.



Möchte man allerdings zu einem ruhigen Abschnitt, fährt man nach Bellin, Warsin/Vogelsang oder nach Altwarp. Natur pur! Entscheiden Sie nun selber, welcher für Sie geeignet ist."



"Können Sie zu den einzelnen Orten/Städte was erzählen?Fangen wir doch mit Mönkebude an, gibt es noch was anderes außer den Strand?!"



"Glauben Sie mir, der staatlich anerkannte Erholungsort Mönkebude punktet nicht nur mit dem Strand. Besonders erwähnenswert ist der Souvenirladen im Haus des Gastes! Dort komme ich nie vorbei, ohne etwas Schönes zu besorgen.Ein Törn mit dem Zeesenboot, ist eine ganz besondere Erfahrung.



Der Besuch in der Salzgrotte bedeutet Gesundheit, Wohlbefinden und Entspannung inmitten von vielen Tonnen naturreinem Salz, wie es sich in der Erde seit Millionen von Jahren kristallisiert hat. Unterschiedliche Massagen werden zusätzlich angeboten. Viele Veranstaltungen übers ganze Jahr werden organisiert, welche zumeist sehr kinderfreundlich sind. Der Besuch im Heimatmuseum Fischstube zeigt, die Zeitzeugen der Fischerei und Schifffahrt."



"Eigentlich weiß man doch schon alles über Ueckermünde, oder?"



"Diesen Satz hören wir in den Stadtinformationen öfter, doch können wir immer noch Punkte bieten, um Gäste zu beeindrucken.Die kulinarischen Stadtführungen sind seit einiger Zeit der absolute Renner. Ein Gaumenschmaus!



Die Klappbrücke ist ein Highlight, für alle, die es nicht kennen.Diese wird von Hafenmeister, jeden Mittwoch in der Saison, geöffnet. Dabei plaudert er einiges übers Haff aus.



Ein Besuch im Tierpark lohnt sich zu jeder Jahreszeit, die tollen Pfleger, beantworten gern alle Fragen und es sind beeindruckende Spielplätze vorhanden.



Im Uecker Park finden große und kleine Veranstaltungen statt. Vom Spielplatz im Uecker Park bekommt man die Kinder so schnell nicht mehr weg.



Die neu erreichte Skater Bahn, direkt am Bahnhof, ist für alles Sportbegeisterte ein Muss. Sind Sie schon einmal mit dem Traditionsschiff Ucra übers Stettiner Haff gefahren?!



"Was können Sie über die Wanderung über die Sanddünnen im Fischerdorf Altwarp erzählen?"



"Erst vor kurzem waren wir wieder im anerkannten Tourismusort Altwarp. Dort sind wir über die Dünen gewandert und haben uns danach mit einem leckeren Eis belohnt.Vom Ranger mit Netz und Lupe ausgestattet ging es für meine Tochter und mich auf die Führung durch den Naturpark. Schmetterling, Insekten, Pflanzen, viel Wissenswertes konnten wir so hautnah erleben. Man erhält viele neue Informationen über das Gebiet. Die regelmäßigen Führungen sind kostenfrei, selbstverständlich freuen sich die Naturführer über eine Spende.Überall geht man liebevoll auf die Kleinsten ein. Ein Bummel durch das kleine Fischerdorf geht immer und der Strand, mit tollem Spielplatz, lädt Groß und Klein zum Verweilen ein.



Beim nächsten Ausflug nach Neuwarp steht eine Fährfahrt ganz oben auf der Liste. Mit den Rädern rauf auf den Kutter Lütt Matten und auf dem Rückweg um den Riether See, wird die Gegend per Rad erkundet.



"Eggesin: Sandmeer – Waldmeer – gar nichts mehr?"



"Mittlerweile gibt es bedeutend mehr! Eggesin bleibt einem heutzutage nicht nur bezüglich der Bundeswehr in Gedanken.



Doch interessiert man sich tatsächlich dafür, besucht man das Militärmuseum, welches über die Militärgeschichte berichtet. So bleibt die Bundeswehr doch immer mit Eggesin verbunden.



Doch nun weiter! Das Besucherinformationszentrum und die Naturparkausstellung laden ein! Über das zentrale Element „Was ist wo?“ erhalten Sie interessante Detailinformationen u. a. zur Tier- und Pflanzenwelt des Naturparks, Erlebnisangeboten, besonders geschützten Gebieten und zu landschaftsgeschichtlichen Besonderheiten. In der Blaubeerscheune, welche von Menschen mit Beeinträchtigung geführt wird, bekommt man nicht nur selbst hergestellte Gerichte serviert, auch ein hochwertiges, regionales Angebot an Eigenerzeugnissen des Betreibers sowie Produkten von kleineren Betreibern der Region, werden dort vermarktet. Verpassen Sie nicht das Blaubeerfest, welchen jedes Jahr im Juli gefeiert wird.



Das Sport- und Freizeitzentrum (be free) ist eine willkommene Abwechslung für Große und Kleine. Hier bleibt kaum ein Wunsch offen: Bowling, Kegeln, Squash, Tischtennis, Billard, Dart, Indoor- und Outdoor-Spielplatz, Snackmöglichkeiten und viele verschiedene Veranstaltungen lassen keine Langeweile aufkommen.



Durch die unterschiedlichen Themenangebote bleibt eine Floßfahrt immer abwechslungsreich. Sie können sich selbstverständlich auch selber ein Kanu / Boot ausleihen und lospaddeln. Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten."



"Fernab vom Stettiner Haff haben wir noch Torgelow und Pasewalk. Können diese Städte überhaupt mithalten?"



"Ja, sie heißen ja nicht umsonst staatlich anerkannte Tourismusorte!



Torgelow



Spazieren und Joggen an der Uecker bringt einen auf neue Gedanken. Schöne kleine Spielplätze verteilen sich durch die Stadt. Die Aktionstage in den Freilichtmuseen Ukranenland und Castrum Turglowe sollte man sich unbedingt im Kalender vormerken, denn dort taucht man in die Zeit des 9. und 10. Jahrhunderts beziehungsweise 12. Jahrhundert ein. Mit dem Kombinationsticket hat man sogar die Möglichkeit, etwas zu sparen und es an unterschiedlichen Tagen einzulösen.



Erfrischung gewünscht? Das Freibad Heidebad können wir wärmstens empfehlen. Und keine Sorge: auch wenn es gut besucht ist, bietet die großzügige Parkanlage genügend Platz, damit man sich beim Spielen mit dem Ball nicht ins Gehege kommt. Am beliebtesten ist der Wasserspielplatz und was nicht fehlen darf, ist eine Portion Pommes.



Zählen Sie doch mal, wie viele Brücken Torgelow hat… nicht umsonst, wird jedes Jahr aufs Neue, Anfang Mai, das Brückenfest veranstaltet!



Pasewalk



Pasewalk hingegen begeistert mit seinem Lokschuppen, einem Eisenbahnerlebniszentrum für die ganze Familie. Hier erwartet Sie nicht nur ein interaktives Museum, sondern auch die einzigartige Möglichkeit, in einem alten Eisenbahnwaggon zu übernachten. Das gesamte Gelände wurde umfassend renoviert und liebevoll gestaltet. Die neuen Übernachtungsmöglichkeiten, sowie der modernisierte Wohnmobil- und Caravan-Stellplatz laden zum Verweilen ein.



Erst 2024 dazugekommen, ist die Ausleihstation für Kanus (Kanadier). Do it your self! Schlüssel geholt, Kanadier geschnappt und rein in die Uecker!Total entspannend, einfach durch den Naturgürtel zu paddeln. Durch die Rad-Ausleih-Stationen (MV Rad) kommen Sie auch ohne eigenes Rad gut voran.



Ob historische Stadtrundgänge an der Ringmauer entlang, Veranstaltungen im Museum, Veranstaltungen auf dem Markplatz oder im Veranstaltungsgebäude Historisches U, auf den Kirchturm rauf steigen und die Sicht von oben genießen, all dies ist hier möglich.



Ein Highlight im Sommer am Abend, sind die Ueckersommer direkt an der Uecker, welche auch meist kostenfreie Kinderanimation zu bieten haben.



Das Schwimmbad ist toll, die Parkplatzsituation dafür leider schwieriger.



Nicht weit außerhalb von Pasewalk befindet sich der Krugsdorfer Kiessee, welcher zum Baden im klaren Wasser einlädt. Eine Umrundung des Sees ist ebenfalls möglich.



10 Kilometer von Pasewalk entfernt, in Jatznick, bietet sich die Möglichkeit das technische Denkmal Forstamtdarre zu besichtigen, ein faszinierendes Stück Geschichte, welches immer noch in Betrieb ist. Zudem werden spannende Führungen angeboten.



Eine weitere Besonderheit, was nicht nur die Kinder lieben, ist das Draisine fahren."



"Gibt es weitere Plätze / Orte welche Erwähnung finden sollten?"



"Der Botanische Garten in Christiansberg zeigt zu jeder Jahreszeit atemberaubende Vielfalt von Blumen und Pflanzen. Eine wunderschöne Anlage. Auf dem Weg dorthin kommt man an der Straußenfarm vorbei. Anhalten lohnt sich in jedem Fall. Meine Tochter ist mit den kleinen Sträußen um die Wette gelaufen und wir konnten witzige Fotos schießen. Im Laden erwarten Sie eine Auswahl an Fleisch- und Wurstwaren und weitere besondere Produkte."



"Welche Neuerungen stehen in nächster Zeit an?"



"Gespannt sind wir auf die neue Schwarzlicht – Minigolfanlage im alten Bahnhof in Ueckermünde. Diese soll zum Frühjahr 2025 eröffnet werden.



Am Ökutz an der Uecker in Pasewalk sind eine Tischtennisplatte sowie ein Volleyballfeld geplant. Wieder eine Aktivität, die man völlig kostenfrei mit seiner Familie erleben kann.



Auch ist es immer wieder schön zu sehen, welche Mühe sich Veranstalter bei den unterschiedlichsten Festlichkeiten geben. Jedes Mal befindet sich ein neuer und spannender Programmpunkt auf den Listen.



Seit dem 01.11.2024 ist das Museum der Stadt Pasewalk unter neuer Leitung. Mit großer Vorfreude blicken wir der Wiedereröffnung entgegen und sind gespannt, welche Neuerungen uns erwarten. Ein konkreter Termin für Eröffnung steht derzeit noch nicht fest."



"Vielen Dank für die spannenden Gespräche und Ihre Einblicke. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt."





(lifePR) (