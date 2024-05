Camping am Stettiner Haff: Idyllische Plätze für jeden Geschmack

Das Stettiner Haff bietet mit seinen vielfältigen Campingplätzen die perfekte Unterkunft für Naturliebhaber und Erholungssuchende. Egal ob mit dem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil - hier findet jeder den idealen Platz für seinen Aufenthalt.Idyllisch gelegen auf der Ueckerinsel, bietet dieser Platz direkten Zugang zum Wasser und eignet sich perfekt für Kanu- und Kajaktouren. Ein modernes Sanitärgebäude und Kochmöglichkeiten sorgen für Komfort. Hunde sind willkommen.Der Platz befindet sich direkt an der Uecker, mit Anbindung an den Berlin-Usedom-Radfernweg und Zugang per Kajak oder Kanu über einen Steg.Der Campingplatz bietet eine naturnahe und ruhige Umgebung zum Entspannen und Erholen und ist ideal für Radfahrer, Kanuten und Naturliebhaber.Die Altstadt von Pasewalk ist nur 5 Gehminuten entfernt, sodass die historische Atmosphäre bequem zu erreichen ist.Zu erreichen unter: 0170 5582982 oder 03973 251232Dieser kleine Campingplatz am Waldrand des Löcknitzer Sees überzeugt mit seiner ruhigen Lage und einem schönen Badestrand. Neben Zeltplätzen stehen auch Wohnwagen- und Wohnmobilstellplätze sowie Bungalows zur Verfügung.Direkt am Stadthafen von Ueckermünde gelegen, bietet dieser Stellplatz kurze Wege zur historischen Altstadt und gleichzeitig die Nähe zum Wasser. Wohnmobile und Hunde sind hier herzlich willkommen.Hier befinden sich zwei idyllische Wohnmobilstellplätze, die keine Wünsche offenlassen.Der erste Stellplatz liegt von Bäumen umgeben etwa 200m vom Hafen entfernt.Der andere Stellplatz befindet sich fast am Wasser, auf grüner Wiese. Wer hier in erster Reihe steht, hat Meer- und Strandblick.Mit dem vielfältigen Freizeitangebot und der Nähe zum Meer bieten sie die perfekten Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub.Egal, ob mit Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil - der Campingpark Oderhaff bietet großzügige Stellplätze. Für ein besonders komfortables Erlebnis stehen außerdem moderne Tiny Houses zur Verfügung.Der Campingpark Oderhaff liegt direkt am Stettiner Haff und bietet somit einen direkten Zugang zum Strand.Für den kleinen Hunger zwischendurch steht ein Bistro auf dem Campingplatzgelände zur Verfügung.Mit direktem Blick auf das Stettiner Haff und variablen Stellplätzen auf einer großen Wiese oder am Hafenbecken überzeugt dieser Stellplatz. Eine Fährverbindung nach Polen (Nowe Warpno) sowie Hundefreundlichkeit runden das Angebot ab.Dieser Campingplatz befindet sich direkt an der Randow auf dem Randow-Floss Eggesin. Er bietet Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile sowie Ferienhäuser. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, direkt vom Zelt aus auf das Floss zu steigen und eine unvergessliche Fahrt auf der Randow zu unternehmen. Ein kleiner Imbiss sorgt für das leibliches Wohl.Einzigartiges Eisenbahnerlebnis mit Übernachtung auf dem neuen Stellplatz im Grünen. Mittendrin statt nur dabei, campen auf ehemaligen und teils noch aktiven Bahngelände. Ein historischer Lokschuppen mit Museum und Grillplätzen, Draisinenfahrten und Spielplatz sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie. Frühstück im Lokschuppen zu buchbar.Erreichbar unter: 0173-2184828 oder 03973 216326Einmalige Lage am Stettiner Haff mit eigenem Strand. Neben Zelt-, Wohnwagen- und Wohnmobilstellplätzen bietet der Park auch Bungalows und kleine Hütten für Radfahrer. Auch Hunde sind herzlich willkommen!