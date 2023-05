Machst du noch URLAUB oder hältst du schon INNE?

Urlaub auf die klassische Art ist wunderbar. Wir fahren Skier oder wir radeln, wir liegen am Strand oder bummeln in der Stadt, wir besuchen Museen, genießen Kultur und gutes Essen. Das bringt Erholung und Spaß, Erlebnis und Events.INNEHALTEN URLAUB ist anders.INNEHALTEN URLAUB ist vergleichbar mit einer echten, tiefen Auszeit und gleichzeitig mit einer Forschungsreise. Beim Thema Auszeit geht es vor allem darum, zur Ruhe zu kommen, um den Aufbau von Resilienz und dem Abbau von Stress. Bei der Forschungsreise begeben wir uns in ein unbekanntes Gebiet, wild und unerschlossen – es ist die Reise nach innen, zu uns selbst. Die INNEHALTEN REGION lädt mit vielen Projekten zu beiden Reisevarianten ein.Da ist zunächst der CONTEMPLATIO – Deutschlands längster Wanderweg für Achtsamkeit und Meditation – bisher über 250 km und 4885 hm. Wir wandern über Zeugenberge, durch Wälder, über Bäche und durch Hohlwege, über die Jurahöhen und durch landwirtschaftlich geprägte Landschaft. Wir kommen durch kleine Dörfer, mittelalterlich geprägte Städte, vorbei an Kirchen, Klöstern, Burgen und Keltenschanzen. Aber Vorsicht! Der CONTEMPLATIO ist kein touristisches Produkt, das in leicht konsumierbare Portionen verpackt, schnell mal zwischendurch abgefrühstückt werden kann. Abgehakt auf einer Liste von „must have seen“. Beim CONTEMPLATIO gehst du durch die Weiten der Oberpfalz. Du darfst selbst im Voraus planen, wo du übernachten möchtest, denn vielleicht gibt es dort, wo dein Ziel ist, gar keine Übernachtungsmöglichkeit. Und eine U-Bahn-Station wirst du in einem Weiler am Waldrand vergeblich suchen. Nimm auch ausreichend Wasser und Verpflegung mit. Nicht jedes Wirtshaus, das du vielleicht in Google gefunden hast, hat auch offen. Manche bezeichnen das als mangelnden Service, früher sagte man Abenteuer dazu.Auf dem Weg findest du immer wieder Stationen, die dich zum INNEHALTEN einladen. Unter INNEHALTEN verstehen wir eine INNERE AUSZEIT. Bei einer inneren Auszeit geht es vor allem darum, mit achtsamkeits- und meditationsbasierten Übungen einen inneren Ort der Stille und Gelassenheit zu erzeugen. Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und Reize von außen sind zwar noch da, aber sie ziehen am Rande unserer Wahrnehmung vorbei. Es breitet sich innerlich eine meditative Ruhe aus. Aus Sicht der Gesundheitsprävention werden so Stressketten unterbrochen, der Parasympathikus, unser Reparatur- und Entspannungsnerv, kann hochfahren, die Amygdala im Gehirn, die uns ständig Stressmodus signalisiert, wird beruhigt. Genauso gut tun uns Übungen aus dem Bereich des Naturcoaching wie zum Beispiel das Waldbaden. Wir bewegen uns in der Natur, öffnen unsere im Alltag verstopften Sinne und schauen, hören, riechen, schmecken und spüren neu.Am CONTEMPLATIO entlang finden wir eine wachsende Anzahl an INNEHALTEN Projekten. Das sind Gelassenheitswege und Achtsamkeits-Parcours, da ist der Garten der Stille und der Garten des Lebens oder der Mantra-Garten. Uns begegnet der Gstanzl-Weg, die Kraftort-Wanderung, ein Waldbaden Übungs- und Lehrpfad oder das Kunstprojekte Life Side Gallery und vieles mehr.Aufbau von Resilienz, Stressprävention und das Auftanken von neuer innerer Kraft und Energie ist beim INNEHALTEN URLAUB die eine Seite der Medaille. Du kannst, wenn du magst die Medaille auch umdrehen. Dann kannst du zu einer Forschungsreise zu dir selbst aufbrechen oder zumindest einmal am großen Abenteuer der Selbsterforschung schnuppern.Vielleicht möchtest du ja mal ausprobieren, wie sich so ein INNEHALTEN URLAUB anfühlt. Du bist herzlich dazu eingeladen.