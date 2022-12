Ein bunter Cocktail an Erlebnissen

Bunt und variantenreich wie ein Sommer-Cocktail präsentiert sich Neumarkt in der Oberpfalz mit dem Magazin „Neumarkt - Bunte Tage erleben 2023“. Es gibt neue Impulse, die Reize der geschichtsträchtigen bayerischen Pfalzgrafenstadt zu entdecken. Der Titel des Magazins ist Programm: Die bunte Vielfalt der Erlebnismöglichkeiten in Neumarkt und seiner reizvollen Umgebung wird darin aufgefächert. Wie überraschend und vielseitig „bunte Tage“ in Neumarkt sein können, verraten Kapitel wie „Zeit für was Schönes“, „Manchmal ist das Leben ein Wunschkonzert“ oder „Freu-Tag für alle“. Sie zeigen die unterschiedlichen Seiten der kleinen Kunst- und Kulturmetropole zwischen Nürnberg und Regensburg und der umgebenden Juralandschaft – von Ess- und Marktgeschichten über die lebendige Kulturszene, Shopping-Erlebnis und Freizeitmöglichkeiten bis hin zu besonderen Ausflugstipps. Gerade die Themen Kunst und Kultur werden in Neumarkt großgeschrieben: Das Museum Lothar Fischer, das Museum für historische Maybach-Fahrzeuge und nicht zuletzt der Reitstadel als herausragender Konzertsaal sind weit überregional bekannt. Ein neues Angebot in Neumarkt ist das 2021/22 eröffnete Schlossbad mitten in der Stadt. Es bietet ganzjährigen Badespaß, eine niveauvolle Saunalandschaft mit fünf großzügigen Themensaunen und Panoramablick über den Schlossweiher. Die Aufforderung „Pack die Badehose ein“ ist also ganz wörtlich gemeint! Wer Achtsamkeit üben und innere Ruhe finden will, ist in der „Innehalten-Region Neumarkt“ genau richtig. Mit Angeboten wie Gelassenheits- und Barfußwegen oder Kraftplätzen lernt man, Kraft aus der Natur zu schöpfen. Ebenfalls ein landschaftliches Kleinod ist der Regionalpark QuellenReich rund um Neumarkt, Lauterhofen, Pilsach und Velburg – eine Landschaft, die das Herz berührt. Mit der CityCard, die von Partner-Gastgebern ausgegeben wird, kann man übrigens viele Neumarkter Attraktionen zum Nulltarif oder mit Rabatt entdecken – darunter tolle Museen ebenso wie viele Freizeitangebote. Apropos Gastgeber: Das angegliederte Gastgeber-verzeichnis, das ausführlich über die Unterkunftsmöglichkeiten informiert, hält in der neuen Saison zwei große Überraschungen bereit: Mit dem Hotel Wittmann und dem Stadthotelneumarktmitte eröffnen im Mai 2023 zwei neue Hotelbetriebe mit Niveau im Stadtzentrum. Noch zwei Gründe mehr, Neumarkts „Bunte Tage 2023“ zu entdecken ( www.tourismus-neumarkt.de/prospekte ).