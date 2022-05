Mit der You and a View App ganz einfach Stellplätze in der Natur buchen

Bisher hat You and a View durch die Vermittlung schöner Stellplätze auf der Webseite, Campern eine tolle Urlaubserfahrung ermöglicht. Damit bald noch mehr Camper spontan von unterwegs aus auf tollen Höfen und Naturcampingplätzen übernachten können, veröffentlicht You and a View eine App passend zur Webseite. Ab dem 11. Mai kann somit im Google Play Store oder im App Store ganz einfach die App heruntergeladen werden und bequem der nächste Camping-Trip in der Natur gebucht werden.



"Mit unserer Website konnten wir bereits Camper erreichen und das Campen in der Natur ermöglichen, mit unsere App wollen wir es noch mehr Menschen ermöglichen, auf unsere Stellplätze zuzugreifen. Von nun an kann jeder, ganz einfach über das Smartphone, einen Stellplatz spontan, von überall, buchen." - Marco Guido, Geschäftsführer



Die offizielle Webseite von You and a View war bisher die einzige Möglichkeit, um Stellplätze zu buchen. Mit der App soll es Nutzern nun ermöglicht werden, mobil zu sein und standortunabhängig buchen zu können. Die Stellplätze eignen sich nämlich nicht nur für längere Reisen, sondern laden auch zu spontanen Ausflügen und kleinen Zwischenstopps ein. In der App gibt es hierfür extra die Filtermöglichkeit, die Spontanität des Anreisezeitpunkts, auszuwählen. Zudem gibt es noch viele weitere Filter, um den individuell passenden Stellplatz zu finden. Je nach Vorliebe, kann beispielsweise ein Plätzchen am Waldrand mit sanitären Anlagen und der Möglichkeit zu reiten und den Platz sofort anzufahren, gebucht werden, oder auch ein wilderes Plätzchen in der Natur, ohne direkten Anschluss.



Generell ist die App nach der Webseite gerichtet, sodass die App die gleichen Funktionen aufweist. Man hat ein eigenes Profil und mit Hilfe der Merkfunktion, kann man sich die Lieblingshöfe abspeichern und vormerken. Des Weiteren gibt es auch in der App die Kartenfunktion für einen besseren Überblick über alle Stellplätze der Regionen und vordefinierte Filtermöglichkeiten wie “You and the forest”, um passgenau den richtigen Stellplatz zu finden. Auch die Buchung und Bezahlung können einfach über die App erledigt werden, somit hat man alle wichtigen Informationen direkt auf dem Mobilgerät, ohne lange suchen zu müssen.



Auch für Gastgeber bringt die App viele neue Vorteile. Ein neuer Stellplatz kann direkt über die App hinzugefügt und bearbeitet werden. Buchungen der Gäste können schnell eingesehen werden und über den Chat verläuft die Kommunikation zwischen Gastgeber und Gästen unkompliziert und direkt. Mit diesen praktischen Funktionen und ihrer einfachen Handhabung steht einer tollen Gastgeber-Erfahrung mit You and a View nichts mehr im Weg.



Pünktlich zum Saisonbeginn einfach mal die You and a View - App herunterladen, einen Stellplatz buchen und der Camping-Spaß kann losgehen!