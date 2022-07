Camping umgeben von tierischen Mitbewohnern

Auf der Webseite und der App von You and a View kann man seit dem Relaunch Stellplätze mit verschiedenen Filtermöglichkeiten buchen, damit Gäste genau den richtigen Platz für sich finden können. Unter der Kategorie “You and some furry friends”, kann man beispielsweise speziell nach Stellplätzen filtern, auf denen man umgeben von Tieren campt.“Uns ist es wichtig, dass jeder Gast individuell den perfekten Stellplatz für sich finden kann. Um dies zu ermöglichen haben wir unsere Stellplätze verschiedenen Kategorien zugeordnet. Das erleichtert die Suche nach bestimmten Wünschen.” - Marco Guido, GeschäftsführerDie verschiedenen Kategorien findet man auf der Webseite, sowie in der App, unter “Kategorien” in der Leiste oberhalb der Stellplatz-Vorschläge, oder auch auf der Startseite. Durch Auswählen einer der Kategorien werden nur noch die Stellplätze angezeigt, welche dieser entsprechen. Filtert man nach “You and some furry friends” werden also nur noch Stellplätze mit tierischen Stellplatz-Mitbewohnern angezeigt. Im Inserat des jeweiligen Hofes kann man sich dann näher darüber informieren, welche Arten von Tieren auf dem Hof leben. Oft werden auch Aktivitäten mit den Tieren angeboten, wie beispielsweise reiten oder streicheln/füttern. Unter anderem für Familien mit Kindern können solche Höfe das perfekte Urlaubsziel sein.Einer der Stellplätze der Kategorie “You and some furry friends” ist der Weyererhof in Bayern. Hier kann man das Bauernhofleben samt Kühen, Schweinen, etc. hautnah miterleben.Auch Alpakas kann man auf manchen der Stellplätze begegnen. Der Alpakahof Jüschke bietet sogar direkten Blick auf die Alpakawiese beim Campen. Selbstverständlich kann man hier auch eine Alpakawanderung mitmachen.Ein weiterer Hof mit flauschigen Mitbewohnern ist der Artländer Eselhof. Die Esel dürfen hier nicht nur gestreichelt, sondern auch geritten werden.Tierbegeisterte Camper kommen also mit dieser Kategorie auf jeden Fall auf ihre Kosten.