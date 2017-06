Zweite Ausstellungsperiode der KunstKampagne.2107 im Gartenschauhaus eröffnet

„Die KunstKampagne.2017 ist eine echte Bereicherung der Gartenschau." Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Mai am Mittwoch die zweite Ausstellungsperiode der im zweiwöchentlichen Wechsel stattfindenden Präsentationen von Werken regionaler Künstler im Gartenschauhaus.



Action & Painting. Action Painting!!!" ist der Titel, unter dem die aus Kirchheim unter Teck stammende Malerin Sabine Kraftmeier ihre dynamischen Gemälde ausstellt. Die Farben wurden direkt aus der Tube oder Dose mit Spachteln, Pinseln und Löffeln auf die Leinwand gebracht, das Spontane und das Bewusstsein, die Abstraktion und das Gegenständliche spielen miteinander und treffen sich.



Der Bad Herrenalber Maler und Bildhauer Rainer Günthers kombiniert seine floralen, mit starken farblichen Akzenten versehenen, großformatigen Gemälde mit figürlichen Skulpturen aus Holz und Plastiken unter dem Titel „Figuration & Flora". Auch hier harmonieren das urwüchsiggegenständliche und die Abstraktion in perfekter Symbiose.



Die dritte Ausstellungsperiode mit Werken von Annette Ziegler („Von Gärten und Paradiesen"), Kirsten Wüst („Links und rechts der Alb") und Heidi Marie Sawall („Schöpfung") beginnt mit einer Vernissage am 14. Juni um 19 Uhr. Die Künstlerinnen werden persönlich in ihre Arbeiten einführen. Geöffnet ist das Gartenschauhaus täglich von 11 bis 17 Uhr.

