Christoph Sonntag begeistert auf der Gartenschau Bad Herrenalb

Am Samstag 3. Juni war es endlich soweit. Christoph Sonntag, einer der Top-Acts bei der Gartenschau in Bad Herrenalb, trat auf der Sparkassen-Bühne auf und überzeugte die deutlich über 2.000 Zuschauer mit viel Charme und kabarettistischer Scharfsichtigkeit.



Schon zu Beginn war es so voll, dass die Besucher sich von überall her Sitzkissen und Stühle besorgten. Rundherum ums Veranstaltungszelt nahmen sie so die Schweizerwiese und die Gastronomie in Beschlag. Der „König des schwäbischen Kabaretts" dankte es den vielen Leuten mit einem mitreißenden Auftritt, der alle Anwesenden gleichermaßen begeisterte.



Sonntag trug sein Programm gewohnt souverän vor und schien sich auf der Bühne in Bad Herrenalb wie zu Hause zu fühlen. Mit seinem unnachahmlichen schwäbischen Witz und seiner direkten, persönlichen Art hat er das Publikum teilweise zu Lachstürmen hingerissen. Inhaltlich reichten die vorgetragenen Geschichten vom persönlichen Umfeld des Kabarettisten bis zur Weltpolitik und gipfelten in stimmigen und zum Teil hintergründigen Pointen. Debattiert wurde auf der Bühne dann auch über Sinn und Unsinn aktueller Trends, wie zum Beispiel „Sugaring", denen Sonntag wie kaum ein Zweiter eine komische Seite abgewinnen kann. Natürlich immer geschmackvoll und mit einem verschmitzten Lächeln.



Am Ende des über zweistündigen Auftritts gab es sogar noch eine Zugabe. Aufgrund der guten und ausgelassenen Stimmung bot Sonntag diese gleich selber an und wurde vom Publikum jubelnd in seiner Offerte bestätigt. Die begeisterten Zuschauer durften dann noch ein gutes Stück Extra-Programm erleben und gingen erst spät am Abend aber dafür sehr zufrieden heim.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers