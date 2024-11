Weihnachtszeit in der Hansestadt Stade

Die Stader Altstadt lädt immer zu einem Besuch ein, zur Zeit des Weihnachtsmarktes ganz besonders. Bis Freitag, 23. Dezember, verwandelt sie sich mit weihnachtlichen Hütten, geschmückten Gassen und festlicher Dekoration in ein Adventswunderland mit hanseatischem Charme. Gleich drei weihnachtliche Marktszenarien hat die Hansestadt zu bieten: Den Weihnachtsmarkt am Pferdemarkt, die Hafen-Weihnacht am Fischmarkt und den Kunsthandwerkermarkt im Rathaus. Den Glanzpunkt setzt die wunderschöne Weihnachtsbeleuchtung „Walk of Lights“, die die gesamte Altstadt erstrahlen und festliche Stimmung aufkommen lässt. Diverse Wintererlebnisse für die ganze Familie werden geboten.Direkt am Hansehafen und damit am Wasser gelegen, weht mit der Hafen-Weihnacht ein maritimer Wind durch das gemütliche Hüttendorf. Die festliche Weihnachtskrippe thront auf einem Schwimmponton mitten im alten Hafenbecken und ist dort hübsch anzuschauen. Neu sind in diesem Jahr zwei durchsichtige Iglus, die Platz für 10 bis 14 Personen bieten. Hier können sich Gäste unter der beheizten Kuppel auch von innen mit Glühwein, Apfelpunsch, flüssiger Dubaischokolade und Co. wärmen. Kern des traditionellen Weihnachtsmarktes am Pferdemarkt ist die Budenlandschaft mit großer Weihnachtspyramide. Für kleine Gäste ist in der Altstadt ein charmantes Kinderprogramm vorbereitet mit Nikolaus- und Weihnachtsmannbesuch, Bastelwerkstatt und Karussell, Puppentheater, Geschichten vom Weihnachtsmann und einem Weihnachtskino. Sogar eine Außenstelle des Weihnachtsmannpostamtes gibt es hier.Liebhaber der Handwerkskunst kommen an den Adventswochenenden auf dem traditionellen Kunsthandwerkermarkt im Stader Rathaus auf ihre Kosten. Jeweils samstags (10 - 18 Uhr) und sonntags (12 - 18 Uhr) lockt er mit filigranen Meisterstücken und Unikaten ins Neue und Historische Rathaus. Weihnachtliche Geschenkideen unterschiedlichster Kunsthandwerksrichtungen verzaubern die Besucher. Vom 26. bis 30. Dezember öffnet ein kleiner Wintermarkt am Fischmarkt.Die Sünna Klaas Tour findet donnerstags und samstags von 14:00 – 15:30 Uhr statt. Begleitet vom Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln ist diese weihnachtliche Stadtführung eine tolle Kombination aus dem Stader Weihnachtserlebnis und dem Eintauchen in die Weihnachtszeit vergangener Generationen. Auf künstlerische Spuren begibt man sich an den Samstagen, 14. und 28. Dezember, bei „Out oft he Dark: Stade erleben – Rembrandt entdecken“. Das Stader Kunsthaus zeigt unveröffentlichte Radierungen von Rembrandt. Passend dazu macht ein Stadtrundgang zu Rembradts Schaffenszeit die Parallelen zu Stade sichtbar und führt nach schmackhafter kleiner Stärkung durch die Ausstellung im Kunsthaus.Vor der besonderen Kulisse des historischen Hansehafens ist Eisstockschießen ein beliebtes Teamvergnügen. Die 16 Meter lange Bahn ist bis zum 27. Dezember bespielbar, auch wärmende Getränke werden serviert. Außerdem gibt es hier eine kleine feine Eislaufbahn. Infos und Tickets auf www.stade-tourismus.de