Weihnachtsmarkt und Wintererlebnisse in der Hansestadt Stade

Der Stader Weihnachtsmarkt lädt bis Freitag, 23. Dezember, zu einem ausgelassenen Besuch, denn die Altstadt hat sich mit weihnachtlichen Hütten, geschmückten Gassen und festlicher Dekoration in ein Adventswunderland mit hanseatischem Charme verwandelt. Direkt am Hansehafen und damit am Wasser gelegen, startet der skandinavisch inspirierte, stimmungsvolle Weihnachtsmarkt Nordlicht. Schwedisch anmutende Holzhütten verkaufen köstliche Leckereien von Gebäck bis Glögg. Kern des traditionellen Weihnachtsmarktes am Pferdemarkt ist die Budenlandschaft mit der großen Weihnachtspyramide und Bühnenprogramm am Wochenende. Dann gibt es im Rathaus auch den Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern nach Weihnachtspräsenten. Jeweils samstags und sonntags lockt er mit filigranen Meisterstücken und Unikaten ins Neue und Historische Rathaus. Für kleine Gäste ist ein charmantes Kinderprogramm vorbereitet. An den Wochenenden der Adventszeit treten nachmittags und abends Chöre, lokale Bands und ein Kasperletheater auf. Auch für die kleinen Gäste gibt es auf der Bühne viel zu sehen. Die Stader Altstadt bietet mit ihren inhabergeführten Geschäften ein abwechslungsreiches und individuelles, weihnachtliches Shoppingerlebnis.Besonders in Stade: Immer donnerstags und samstags kann Weihnachten früher und heute auf der Sünna Klaas Tour erlebt werden. Gästeführerinnen und Gästeführer in Tracht erwarten die Gäste zu einer weihnachtlichen Erlebnisführung durch die geschmückten Gassen der Hansestadt. Die Führungen bieten eine Kombination aus dem Weihnachtserlebnis vor Ort und tauchen zusätzlich in die Weihnachtszeit vergangener Generationen ein: Wie sah es zu Weihnachten in der Stube des Senatorenhauses aus und wie hat Bürgermeister Hintze seine Familie an Weihnachten verwöhnt? Welche Gewürze waren in der Adventszeit besonders begehrt? Wie begingen die ehrwürdigen Räte der Hansestadt das Fest? Die 90-minütigen Themenführungen beginnen jeweils um 14.00 Uhr an der Tourist-Information am Hafen. Nach der Führung kann der Stader Weihnachtsmarkt dann auf eigene Faust ausgiebig erkundet werden.Wer es ganz aktiv mag und mit der Familie oder einer Gruppe vor Ort ist, für den ist Eisstockschießen „Afglitscht“ am Fischmarkt noch bis Donnerstag, 22. Dezember, in der Stadt und sorgt für ein aktives Erlebnis in der Gruppe. Die Eisstockbahn ist täglich von 13.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Spielzeiten à 60 Minuten stehen zur Verfügung. Das gesamte Equipment für das Spiel ist vor Ort vorhanden. Mitzubringen ist winterfestes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Nach einer kurzen Einweisung ins Spiel kann es losgehen. Wer es etwas besinnlicher bevorzugt, nimmt an Stades lebendigem Adventskalender teil. Jeden Abend um 18:30 Uhr wird ein besonderes Plätzchen angesteuert, bei dem eine besondere Überraschung wartet.Ausführliche Informationen und weitere Details zum Stader Weihnachtsprogramm auf www.stade-tourismus.de