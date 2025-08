MAMF 2025 bringt große Namen und spannende Newcomer nach Stade

Am Samstag, 23. August, verwandelt sich der Stader Bürgerpark wieder in eine Festivalbühne: Das MAMF begeistert auch in diesem Jahr mit einem Line-Up, das Indie-Fans und Musikentdecker und -entdeckerinnen gleichermaßen in seinen Bann ziehen wird – angeführt von keiner Geringeren Band als „Kettcar“, dem offiziellen Headliner des diesjährigen Festivals. Mit dabei sind außerdem „Betterov“, „TJARK“, „benno!“, „bac“ und „Lara Hulo“ – eine hochkarätige Mischung aus etablierten Größen und aufstrebenden Talenten der deutschsprachigen Musikszene.Das MAMF ist in Stade weit mehr als nur ein Musikevent – es ist ein sommerlicher Höhepunkt, der fest in Stades Veranstaltungskalender verankert ist und Menschen aller Generationen vor idyllischer Kulisse zusammenbringt. Umgeben von den grünen Wallanlagen, feiern hier jährlich rund 3.000 Gäste einen Tag lang in entspannt, familiärer Festivalatmosphäre. Ob mit Picknickdecke, Kindern, Freunden oder als eingefleischte Musikfans – das MAMF bietet beste Unterhaltung für Jung und Alt und hat sich längst über die Grenzen Stades hinaus einen Namen gemacht. Den Festival-Auftakt geben in diesem Jahr die Stader Hafensänger.Die Hamburger Band „Kettcar“ ist längst ein fester Bestandteil der deutschen Indie-Geschichte. Beim allerersten MAMF, damals noch „Müssen Alle Mit“-Festival, standen sie bereits als Headliner auf der Bühne – und kehren nun 2025 zum dritten Mal nach Stade zurück. Im Gepäck haben sie ihr aktuelles Album „Gute Laune ungerecht verteilt“, das mit ernsten, aber eindringlich formulierten Texten und eingängigen Melodien auf Platz 1 der deutschen Albumcharts einstieg. „Kettcar“ gelingt es wie kaum einer anderen Band, Haltung mit musikalischem Anspruch zu verbinden – ein Auftritt voller Tiefgang und Energie ist garantiert.„Betterov“ zählt zu den spannendsten Künstlern der aktuellen Indiepop-Szene. Mit seinem in den Top 5 der deutschen Charts gefeierten Album „OLYMPIA“ und der Deluxe-Version „OLYMPIA (Ehrenrunde)“ konnte er nicht nur Kritiker überzeugen, sondern auch ein breites Publikum für sich gewinnen. Seine Songs behandeln persönliche und gesellschaftliche Themen mit lyrischer Tiefe und emotionaler Intensität. Live begeistert „Betterov“ mit Energie und Persönlichkeit – zuletzt auf ausverkauften Headliner-Touren und Festivalbühnen wie dem Hurricane, Southside und Deichbrand Festival.Der 20-jährige Wahlhamburger „TJARK“ hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt: Seine Debütsingle „Schon okay“ wurde millionenfach gestreamt und machte ihn über Nacht vom Straßenmusiker zum Liebling einer jungen Generation. Emotional, ehrlich, melancholisch – so klingt seine Musik, die er live am Klavier oder mit Gitarre präsentiert. 2024 absolvierte „TJARK“ eine restlos ausverkaufte Headliner-Tour und wurde bei den „Bunte Newcomer Awards“ als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet. Beim MAMF zeigt „TJARK“, wie viel Gefühl in modernem Indie-Pop stecken kann.Mit gerade einmal 16 Jahren veröffentlichte „benno!“ sein Debütalbum „1of1“ – aufgenommen, gemixt und produziert in Eigenregie. Der junge Künstler aus Löhne bei Bielefeld bringt nicht nur beeindruckendes Talent, sondern auch eine beachtliche Portion Herzblut und Engagement mit. Für das Video zu seinem neuen Titel „LOCKEN & ASICS“ posierte „benno!“ mit keiner geringeren, als Rap-Ikone „Shirin David“, die über Social Media auf das Nachwuchstalent aufmerksam wurde. Spätestens jetzt ist der 17-jährige Rapper nicht mehr zu bremsen – Seine außergewöhnliche Masse an Followern (262,9 Tsd. auf TikTok, 62,4 Tsd. auf Instagram) bringt „Bennos!“ Sound deutschlandweit auf Schulhöfe, Straßen und Dancefloors und verleiht seiner Karriere damit einen unaufhaltsamen Aufwind.Mit über einer Million monatlicher Hörerinnen und Hörer auf Spotify ist „bac“ längst kein Geheimtipp mehr. Der in Äthiopien geborene Musiker überzeugt mit seiner Mischung aus Rap, Pop, Leichtigkeit und Nachdenklichkeit. Seine Debüt-single „Manchmal so, manchmal so“ beschreibt seinen Musik-Stil: ein stetiges Spiel zwischen Gegensätzen, das dennoch immer authentisch bleibt. „Bac“ nennt seine Musik „unkonventionell, frisch, simpel“ – genau das macht seinen Sound so zugänglich und gleichzeitig besonders.„Lara Hulo“ ist eine junge Künstlerin mit einer unverkennbaren Stimme und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz. Ihre Songs, oft autobiografisch und emotional aufgeladen, verbinden modernen Pop mit Elementen aus Indie und Folk. Ihre erste Single, veröffentlicht 2023, ging viral und begründete den sogenannten „Lara-Hulo-Fieber“-Trend in der Streamingwelt. Besonders ihre raue, kratzige Stimme und die nachdenklichen Texte machen ihre Musik einzigartig und nahbar. „Lara Hulo“ steht am Anfang einer vielversprechenden Karriere – und wird das Publikum in Stade mit ihrem Charme verzaubern.Und das MAMF hat noch mehr zu bieten: Das abwechslungsreiche gastronomische Angebot und ein kreatives Kinderprogramm auf der Fläche des „Mini-MAMF“ sorgen für eine besonders familiäre Festival-Atmosphäre und daher auch bei Familien für ein einmaliges Erlebnis.Vom Hamburger Hauptbahnhof ist Stade bequem mit der S-Bahnlinie S5 sowie mit dem Start Niederelbe in Richtung Cuxhaven zu erreichen. Vom Bahnhof Stade aus sind es nur wenige Schritte bis zum Einlassbereich des MAMF.Tickets zum Starker-Bär-Preis von 57,- Euro zzgl. Gebühr sind bei der STADE Marketing und Tourismus GmbH, im Stadeum und bei Eventim erhältlich. Das Kids-Ticket kostet 15,- Euro zzgl. Gebühr. Fünf Freunde, die das MAMF gemeinsam besuchen möchten, erhalten das limitierte 5-Freunde-Ticket zum Sondertarif. Unter Vorlage eines Behindertenausweises erhalten Personen mit Einschränkungen kostenlosen Einlass, während eine Begleitperson ihr Ticket zum vergünstigten Preis für 30,- Euro zzgl. Gebühr erhält.Alle weiteren Infos gibt es auf www.mamf-stade.de