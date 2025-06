Die Lange Nacht in Stade findet traditionell am ersten Freitag im Juli statt und begeistert Gäste und Einheimische mit Kunst und Kultur bis Mitternacht. In diesem Jahr ist der Termin für die Lange Nacht Freitag, 4. Juli. Das Abendprogramm beginnt um 17:00 Uhr und verwandelt die Stader Altstadt bis um Mitternacht in ein buntes Treiben in den lebhaft gefüllten Gassen. Als furioses Finale um Mitternacht ist eine beeindruckende Feuer-Show auf dem Pferdemarkt geplant. Zuvor treffen Musiker auf bunt verkleidete Straßenkünstler; Gästeführerinnen und Gästeführer plaudern bei den Gästeführungen aus dem Nähkästchen und auch das Wasser des Burggrabens sowie der Stadthafen werden zum Spielort unterschiedlicher Programmpunkte.Als bekannter und beliebter Auftakt der Langen Nacht hat sich die Outdoor-Yoga-Einheit im idyllischen Hortensiengarten des SUP Club etabliert. Neu im Holzhafen beim SUP-Club ist die schwimmendefür Gäste geöffnet wird. Romantisch geht es auf dem Burggraben zu bei gemütlichen Fahrten mit der venezianischen Gondel, den Fleetkähnen und stimmungsvoll beleuchteten SUP-Boards zu hinreißenden Violinen-Klängen. Schwungvoll maritim ist die Stimmung auf der Greundiek: die Stader Hafensänger schmettern ihre Seemannslieder. Im Anschluss sorgt DJ Hutch für ausgelassene Stimmung und tanzbare Beats bis Mitternacht.Die Museen Stade sind fester Bestandteil der Langen Nacht fahren in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Angebot auf. Wie gewohnt öffnen das Kunsthaus, der Schwedenspeicher und das Freilichtmuseum für die Gäste der Langen Nacht bis Mitternacht ihre Ausstellungsräume und bieten Führungen und Rundgänge durch die Ausstellungen an. Das Freilichtmuseum gibt einen Einblick in die traditionelle Lebensweise von damals. Im Kunsthaus wird passend zur Foto-Ausstellung von Robert Lebeck eine Foto-Box aufgestellt und die Camera Obscura Stadea bietet einen einzigartigen Blick über den Fischmarkt. Das Museum Schwedenspeicher bietet einen kurzweiligen Rundgang zu den ausgestellten historischen Waffen an und gibt einen Einblick in die Kunst des Glasperlendrehens. Außerdem wird zu später Stunde eine Führung zum Thema „Museum zur Geisterstunde“ stattfinden. Zuvor dürfen sich die Gäste zum Würfelspiel herausfordern lassen.Die Lange Nacht zeigte sich in den letzten Jahren zudem vermehrt als Bühne für Straßenmusiker und Darbietungen unterschiedlichster Musikrichtungen. In den Altstadtgassen treffen die Gäste auf Samba Solto, Parity Alley aus Hamburg, den Stader Gospelchor „Lightfire“, die Hedgehog Stompers aus Buxtehude und die Djangonauten, welche in diesem Jahr den Kunstkudder als Bühne nutzen. Der Kunstkudder wird zur Langen Nacht im Hansehafen nach vorne verlegt und findet seinen Platz noch vor dem Ewer Willi. An der Hafenkante lädt Soul-Legende Louis Kruin zu anderthalb Stunden Live-Musik mit Hafenpanorama ein und „On the Rocks“ spielen ab 22 Uhr beliebte Coversongs am Pferdemarkt.Das Duo Mardon & Vaughn bringt Fiddle-Musik aus der kanadischen Provinz Nova-Scotia in den Königsmarcksaal des Stader Rathauses und in der Seminarturnhalle gibt Sebastian Krumbiegel, bekannt von der Band „Die Prinzen“, um 20 Uhr ein 90-minütiges Konzert seines neuen Solo-Albums zum Besten. Drei DJs vervollständigen das abwechslungsreiche Musikangebot bei der Langen Nacht: DJ Valemix verzaubert mit chilligen Beats beim Velero am Stadthafen, DJ Hutch bringt die Stimmung auf der Greundiek zum Schwingen und DJ Johnny legt zu später Stunde an Deck des Kunstkudders im Herzen des Hansehafens auf.Gemeinsam mit den Stader Erlebnisgästeführern begeben sich Interessierte auf die Spuren der städtischen Geschichte und der Geschichten der früheren Stader Bewohner. Ein Potpourri an Themen- und Erlebnisführungen aus dem Portfolio der STADE Marketing und Tourismus GmbH verlockt während der Langen Nacht zum Erkunden der Hansestadt. Naturliebhaber lernen bei einer kleinen Kräuterführung Spannendes über heimische Kräuter. Im Kunstpunkt Schleusenhaus ist die neue Ausstellung „Haltungen“ von 17 Uhr bis Mitternacht geöffnet: Gudrun Fischer-Bomert, Gisela Schattenburg und Ulrich Barth zeigen ihre aktuellen Werke.Die begabten Tanzgruppen des VfL Stade und der Tanzschulen „off balance“ und „Dance and Roses“ aus Stade sorgen für begeisterten Applaus auf dem Pferdemarkt. Wer in der Altstadt unterwegs ist, begegnet mit etwas Glück den farbenfrohen Fantasiewesen vom KostümWerk Stade oder der mobilen Band Modern Walking.Am St. Johanniskloster präsentiert sich wie in den vergangenen Jahren schon die Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und schafft mit Selbsthilfeinformationsständen einen Ort der Begegnung. Fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie laden die Paritätischen zu einer Gesprächsrunde zu den Pandemiefolgen ein, eingeleitet durch eine Schweigeminute für alle Corona-Opfer und geführt von Sabrina Schmidt, die den Instagram-Account @longcovidreboot betreibt. Ein kurzweiliges Comedyprogramm zum Thema „Tod“ lockert das düstere Thema auf. Nur wenige Schritte vom Kloster entfernt, empfangen die Kirchen St. Cosmae und St. Wilhadi die Gäste der Langen Nacht. In der Kirche St. Cosmae beginnt die Lange Nacht mit dem Orgelkonzert „OrgelPunkt 4“ und endet später mit Orgelmusik an der Huss-Schnittger-Orgel, die in diesem Jahr 350-jähriges Orgeljubiläum feiert. Am Abend genießen die Gäste die Aussicht und das Glockengeläut bei Führungen auf den Kirchturm der Kirche St. Cosmae und einen regen Austausch beim Weinausschank der Kirchenstiftung. In der Kirche St. Wilhadi singt Benedikt Herbst immer zur vollen Stunde zu den Gitarrenklängen von Reinhard Mey und unter dem Motto „Über den Wolken“ finden die Gäste einen Moment der Ruhe im lebendigen Getümmel der Langen Nacht.Auf der Museumsinsel geht es hoch her mit der Theatergruppe „Die Delikaten“: Baron von Münchhausen erobert die Museumsinsel und erzählt von seinen Heldentaten, seiner unglaublichen Anreise nach Stade und allerhand Ungeheuerlichkeiten – alles erstunken und erlogen, denn keiner vermag es, so gekonnt Lügengeschichten zu erzählen, wie der Baron von Münchhausen höchstpersönlich.Zuvor bewegen sich die Charaktere des Theaterstücks als Walking Act durch die Stader Altstadtgassen und locken das Publikum mit Witz und Humor auf die Museumsinsel.Als feuriger Abschluss des Abends dürfen die Gäste der Langen Nacht sich über eine begeisternde Darbietung der Feuerkünstler von Spinning Area freuen. Um Mitternacht geht es auf dem Pferdemarkt mit Feuerspucken, Tanz mit dem Feuer und furiosen Kunststücken heiß her.Der Besuch der Langen Nacht lässt sich bestens mit einer Einkehr in einem der zahlreichen Restaurants in der Stader Altstadt, bei der das lebhafte Treiben beobachtet werden kann, verbinden. Außerdem locken einige Geschäfte in der Altstadt mit kleineren Aktionen und Programmangeboten. Auf dem Ankerplatz ist zusätzlich ein kleiner Kunsthandwerkermarkt mit musikalischer Untermalung geplant.Das gesamte Abendprogramm der Langen Nacht ist auf der Homepage der STADE Marketing und Tourismus GmbH ( www.lange-nacht-stade.de ) einsehbar. Die kostenlose Programmübersicht liegt zusätzlich in der Tourist-Information am Hafen sowie in den Geschäften der Stader Altstadt zum Mitnehmen und Stöbern aus. Tickets für alle kostenpflichtigen Angebote sind in der Tourist-Information am Hafen, telefonisch unter 04141-776980 oder online erhältlich.Als Veranstalter der Langen Nacht tritt stets die STADE Marketing und Tourismus GmbH auf, doch dahinter stehen 25 mitwirkende Institutionen, Kirchen, ehrenamtliche Vereine und Geschäfte – im Prinzip ist die halbe Stadt Teil der Langen Nacht - die diese Veranstaltung mit viel Herzblut auf die Beine stellen. Die meisten der 59 Programmpunkte bei der Langen Nacht werden von diesen 25 Akteuren ausgearbeitet und organisiert, während das Veranstaltungsteam der SMTG das reibungslose Zusammenspiel aller angebotenen Aktionen koordiniert und das Programm durch gezielt ausgewählte Bands, Straßenkünstler, Gästeführungen und weitere Programmhighlights ergänzt. Die Lange Nacht ist nicht nur beliebt als Unterhaltungsveranstaltung für die Gäste der Stader Altstadt, sondern dient auch allen Kulturinstitutionen der Stadt als Bühne, um sich vorzustellen und in den Austausch mit den Gästen zu gelangen.