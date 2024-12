Kunstkudder: Stades außergewöhnlicher Übernachtungsort im Hansehafen

Gleich vier Häfen gibt es hier. Zu Kunst und Kultur in ehrwürdigen Gemäuern gesellt sich ein modernes, maritimes Angebot. Passend zum maritimen Charakter der Hansestadt ist Stades besonderer Übernachtungsort Kunstkudder mitten im historischen Hansehafen gewählt. Stück für Stück wurde aus der ältesten erhaltenen Hamburger Alsterschute aus dem Jahr 1904 ein wahres Schmuckstück: Im Herzen der Stadt ist sie nun vor dem Schwedenspeicher vor Anker und erlebbar mit pittoreskem Blick auf Hafen, Fachwerkhäuser und Museen. Künstlerisch gestaltet, kernsaniert und ganz neu ausgerüstet liegt der Kunstkudder im Hafenbecken – eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit auf dem Wasser mitten in der Altstadt für bis zu vier Personen. Strandkörbe und Palmen zieren das Sonnendeck und unter Deck erwartet Gäste ein gemütliches Appartement, auf das das schwedische Wort „hyggelig“ passt.Wer schon immer mal auf einem Hausboot in ganz besonderer Umgebung Urlaub machen wollte und den perfekten Ausgangsort für ein Stadterlebnis sucht, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Das Hausboot begeistert mit seinem rustikalen Charme und der geschmackvollen Inneneinrichtung. Alles ist vorhanden, damit man sich wie zu Hause fühlt und eine unvergessliche Zeit auf der schwimmenden Unterkunft erlebt. Neben einem kleinen Flur mit Garderobe gibt es ein gemütliches Wohnzimmer mit langer Theke, Couch und Esstisch – das nachts zum zweiten Schlafzimmer umgebaut werden kann – ein kleines Bad und einen Küchenbereich. Die Schlafkoje erreicht man über eine kleine Treppe, vom Bett kann man direkt in den Sternenhimmel blicken. Auf der Dachterrasse im Strandkorb sitzend klingt der Tag aus.Gäste sind damit am idealen Ausgangspunkt zum Bummeln, Erleben und Genießen. Passend zum maritimen Übernachtungsort bietet Stade eine große Vielfalt an maritimen Erlebnissen. Der Stade Beach am Holzhafen ist Ausgangpunkt der einzigartigen Stader Paddeltrails, für Stand-Up Paddling, Kanu- und Kajakfahren. Ausflugsschiffe legen ab Stadersand und dem Stadthafen ab. Mit dem Fleetkahn können Gäste entspannt über den Burggraben gleiten und mit dem Rad entlang des Wassers die Natur erradeln. Aber auch unterschiedlichste Themen- und Erlebnisführungen oder Besuche im Museum Schwedenspeicher zur Hansezeit oder im Kunsthaus lohnen einen Besuch. Vielfältige Veranstaltungen, Shoppingmöglichkeiten und ein leckeres gastronomisches Angebot mit Sommer-terrassen am und auf dem Wasser machen Stade besonders.Übernachtungen auf dem Kunstkudder sind buchbar zum Preis von 120 Euro für bis zu vier Personen pro Nacht bei einem Mindestaufenthalt von zwei Nächten. Ausführliche Informationen sind in der Tourist-Information am Hafen, Hansestraße 16, telefonisch unter 04141-776980 oder online auf www.stade-tourismus.de erhältlich.