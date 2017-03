Wiederaufnahme: DATTERICH

In der Spielzeit 2014|2015 feierte die Neuinszenierung des DATTERICH Premiere anlässlich des 200. Geburtstags von Ernst Elias Niebergall und wurde mehr als zwanzig Mal im Kleinen Haus gezeigt. Amkommt die Produktion in Kooperation mit der Hessischen Spielgemeinschaft 1925 e.V. als Wiederaufnahme zurück ins Staatstheater Darmstadt.Jeder kennt den DATTERICH: Er schwadroniert, torkelt und zecht sich mit anderen Darmstädter Originalen durch Darmstadt. Immer auf der Suche nach dem nächsten Freigetränk, intrigiert er wortgewandt und voller Witz in der Welt des hiesigen Kleinbürgertums. Die rasante Mundart-Komödie bündelt nicht nur all die Facetten südhessischen Humors; das bloße Dasein des DATTERICH trifft auch ins Mark des bürgerlichen Bewusstseins. Seine anarchisch-kreative Lebensweise, sein durchtriebenes Naturell, der Hang zum Müßiggang, die Liebe zum Wein und sein laxer Umgang mit dem Geld lassen diese Figur heldenhaft und vielleicht sogar unsterblich werden.Die Neuinszenierung der Lokalposse wird aufgeführt in Kooperation mit der Hessischen Spielgemeinschaft 1925 e.V.Mathias Znidarec, Joachim Enders, Heinz Neumann, Thomas Schüler, Reiner Maurer, Sandra Russo, Sandra Fleckenstein, Thomas Hechler, Uschi Morlang, Petra Schlesinger, Klaus Wagner, Nicola Schössler, Ute Sauer/Nicola Schössler, Fokke Kappelhoff/Karl-Heinz Sauter, Wendelin Hejny, Hüseyin Köroglu, Daniel Malkmus, Peter Zettl, Martina Füg/Elisa Glock, Helmut Schleeger, Sabine Altmüller, Markus Knaup, Wolfgang SchulzDavid GieselmannElisa LimbergInes AldaBesidosam Sonntag, 19. März 2017, 18.00 Uhr | Kleines Hausam 22., 26. und 28. März; 23. April; 07. MaiFür Rückfragen und für die Reservierung von Pressekarten stehen wir Ihnen unter 06151-2811-303 oder presse@staatstheater-darmstadt.de zur Verfügung.