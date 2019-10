Von der Erkenntnis der eigenen Schuld

Ödipus, Tyrann feiert am Mittwoch, 16. Oktober im Kleinen Haus Premiere. Christoph Mehler inszeniert Sophokles‘ antikes Drama in einer Fassung nach Heiner Müller. „Müllers Ödipus-Bearbeitung ist einfach großartig, extrem minimalistisch, unverschnörkelt und konkret, das kommt meinem Ansatz für diese Arbeit sehr entgegen“, sagt der Berliner Regisseur, der gemeinsam mit der Ausstatterin Jennifer Hörr und dem Musiker David Rimsky-Korsakow in Darmstadt regelmäßiger Gast ist.Ödipus ist der Fremde. Er ist der Ausgestoßene, der als Kind in der Wildnis ausgesetzt werden sollte. Aus Mitleid gerettet und über seine Herkunft getäuscht, ist er nicht nur äußerlich durch die Verletzung am Fuß stigmatisiert, sondern auch durch den Spruch des Orakels, der ihn zum Mörder macht. Ödipus als Held hat Theben von der mörderischen Sphinx erlöst, in dem er in ihrem Rätsel den Menschen erkannte. Als ein fanatischer Wahrheitssucher erkennt Ödipus, dass er der Mörder seines Vaters ist und mit der eigenen Mutter Kinder gezeugt hat und muss die Selbsterkenntnis der eigenen Schuld ertragen. So blendet sich der, der als Sehender blind war, am Ende selbst.MIT Gabriele Drechsel, Judith Niederkofler; Erwin Aljukić, Hans-Christian Hegewald, Robert Lang, Daniel Scholz, Jörg Zirnstein, Mathias ZnidarecREGIE Christoph MehlerBÜHNE UND KOSTÜM Jennifer HörrMUSIK David Rimsky-KorsakowDRAMATURGIE Oliver BrunnerVIDEO Stefano Di BudoGerne möchten wir Sie zur Premiere oder einer Folgevorstellung einladen und stehen Ihnen für Rückfragen oder die Reservierung von Pressekarten unter 06151-2811-7367 oder presse@staatstheater-darmstadt.de gerne zur Verfügung.