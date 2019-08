Pressemitteilung BoxID: 763524 (Staatstheater Darmstadt)

Theaterluft für alle

Theaterfest zur Spielzeiteröffnung am Sonntag, 25. August ab 14 Uhr

Zu Beginn der Spielzeit 2019 / 20 öffnet das Staatstheater Darmstadt zum Theaterfest am Sonntag, 25. August ab 14.00 Uhr seine Pforten und lockt große und kleine Theaterfans mit offenen Bühnen, einem Theatermarkt mit Kostüm- und Requisitenverkauf, Workshops, Führungen und vielem mehr. Der Eintritt ist frei.



Auszug aus dem Programm (Änderungen vorbehalten)



14:00 Uhr Begrüßung und Hausöffnung durch den Intendanten Karsten Wiegand



14:15 Uhr Neue Ensemblemitglieder stellen sich vor



14:15- 18:00 Uhr Vorhang auf und Podium ab … Technikshow im Großen Haus



14:30- 17:00 Uhr Führungen hinter die Kulissen



14:30 Uhr Öffentliche Probe zu „Körpertreffer“



15:20 Uhr Training des Hessischen Staatsballetts zum Mitmachen



16:15 Uhr Speeddating mit Künstler*innen und Mitarbeiter*innen



16:45 Uhr Theaterspielplatz für Kinder



17:15 Uhr Das Schauspielensemble präsentiert …



18:00 Uhr Ausblick mit dem Opernensemble



Sonderaktion zum Theaterfest:



25 % Rabatt für Vorstellungen im September und Oktober



Exklusiv am Theaterfest und nur an der Theaterkasse gibt es am 25. August 2019 auf ausgewählte Vorstellungen im September und Oktober 25 % Rabatt auf den regulären Kartenpreis, Verfügbarkeit vorausgesetzt. Die Theaterkasse öffnet um 14.00 Uhr am Haupteingang. Die Vorverkaufskasse mit Eingang an der Hügelstraße bleibt am Theaterfest geschlossen.

