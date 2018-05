Programm der Spielzeit 2018|19

Intendant Karsten Wiegand und sein Team stellten am 04. Mai das Programm für die Spielzeit 2018|19 vor.



26 Premieren, davon vier Uraufführungen, neun Wiederaufnahmen, ein umfangreiches Konzertprogramm, Gastspiele, Extras und Sonderveranstaltungen gehen in dieser Saison der Frage nach: wo ist die Grenze?



In der kommenden Spielzeit werden Sie Menschen begegnen, die sich und uns fragen: Wo ist die Grenze? Soll ich sie überwinden oder respektieren? Braucht es Mut oder Demut?



Kann Orpheus ins Totenreich gelangen und seine Braut Eurydike ins Leben zurückholen? Kann man weltliche Grenzen überschreiten ohne innere Grenzen zu überwinden (wie in „Peer Gynt“)? Gelangt man durch Hingabe an die Welt zu Gott (wie Franziskus)? Müssen Einsamkeit und Todesangst überwunden werden, um erwachsen und weise zu werden (wie in der „Zauberflöte“)? Wo werden die Grenzen der Anderen mit Gewalt missachtet (wie in „Liliom“)? Wie weit werden sich 80 Laien gemeinsam tanzend in „#Mensch“ trauen? Ahnen wir in Mahlers Neunter Sinfonie oder in „Vom Verschwinden“ das Geheimnis des Todes?



Die Antworten auf diese und viele andere Fragen zum Thema „Wo ist die Grenze?“ wollen wir gemeinsam mit unserem Publikum in der nächsten Spielzeit finden.



Ab sofort berät unsere Kasse gern bezüglich der Abonnements der Spielzeit 2018|19. Ausgewählte Abonnements können an der Theaterkasse bereits abgeschlossen werden. Der Vorverkauf für zahlreiche Veranstaltungen der neuen Spielzeit beginnt heute, Freitag, 04. Mai.



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.

