Öffentlicher Internetzugang im Staatstheater

Ab sofort steht den Gästen des Staatstheaters in den Foyers des Hauses öffentliches W-LAN zur Verfügung, in das sich jeder Besucher und jede Besucherin mit einem internetfähigen Endgerät einwählen kann.



In Kooperation mit Darmstadt Marketing und ENTEGA sollen nach und nach Hotspots in verschiedenen Teilen der Digitalstadt Darmstadt entstehen. Nach den Foyers des Staatstheaters ist auch ein Aufbau des W-LAN-Netzes auf dem Georg-Büchner-Platz geplant.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers