Kranichstein erklärt die Welt

In der vergangenen Spielzeit haben sie in der Produktion „Kranichstein represent“ gemeinsam mit Regisseur und Autor Volker Schmidt einen theatralen Stadtteilspaziergang erarbeitet. Jetzt begeben sich Spieler*innen des Projekts erneut auf eine szenische Suche. Angelehnt an das Spielzeitmotto sagen siePremiere ist am Mittwoch, 16. Oktober.Wie funktioniert sie eigentlich, unsere Welt? Die häusliche, die berufliche, die auf der Straße, die in der Schule, die kleine Darmstädter oder auch die schier unendliche, digitale Welt? Wer gestaltet sie, wer entscheidet, was gut und richtig, was schlecht und falsch ist, was wir für eine lebenswerte Zukunft brauchen? Und nach welchen Kriterien? Wer löst unsere Probleme, wer rettet uns aus Gefahrensituationen und warum tut er oder sie es? Können und wollen wir diesen Personen vertrauen? Die heldenhaften Taten zur Rettung der Welt anderen zu überlassen ist verführerisch einfach und bequem. Aber sind diese Taten dann in unserem Sinne? Vielleicht ist es an der Zeit, diese Helden abzumelden.MIT Erdal Avci, Heike Jensen, Hella Klinger, Paul Olczyk, Birgit Pienkny, Noé Queirard, Karin Steinbrecher, Fremah Wiredu, Johanna SchubertREGIE UND BÜHNE Nike-Marie SteinbachKOSTÜM Miriam Bisang