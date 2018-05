Kammerkonzert mit William Hagen und Albert Cano Smit

Untersuchungen zeigen, dass man, um eine Sache richtig gut zu können, zehntausend Stunden investieren muss. Talent kommt danach. Was mussten erst Virtuosen wie Brahms als Pianist, Kreisler als Geiger oder Solisten in unserer auf Perfektion so bedachten Zeit aufwenden? Der Violinistgab sein Konzertdebüt im jungen Alter von neun Jahren mit dem Utah Symphony Orchestra. 2015 wurde er mit dem 3. Platz bei der „Queen Elisabeth International Music Competition“ ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhieltden ersten Platz bei der „International Piano Competition Eugenia Verdet“ in Barcelona. Zusammen spielen sie im 9. KAMMERKONZERT am 17. Mai romantisches Repertoire, aber auch Strawinsky und Kreisler.Klaviersonate Nr. 3 f-Moll op. 5Divertimento für Violine und Klavier nach dem Ballet "Baiser de la fee"Sicilienne und Rigaudon / Rondino on a Theme by Beethoven / Polichinelle„Grand Duo“ A-Dur op. 107 und „Rondo Brilliant“Violine William HagenKlavier Albert Cano Smit