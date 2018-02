Kammerkonzert mit Jean Rondeau & Ensemble

Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Johann Sebastian Bach und Wilhelm Friedemann BachNicht ohne Grund erhielt Jean Rondeau diesen Titel: „Offenbarung des Jahres“ hieß es bei den „Victoires de la musique classique“ in der Kategorie Instrumentalsolist. Der französische Cembalist konzertiert regelmäßig in Europa und in den Vereinigten Staaten. Er spielt mit seinem Ensemble sinfonische Musik des Spätbarock und der Frühklassik von Bach und dessen Söhnen. Am kommenden Donnerstag, den 15. Februar ist Jean Rondeau mit Ensemble im Staatstheater Darmstadt zu erleben.Wer Gott vertraut, hat wohl gebautConcerto für Cembalo und Orchester f-Moll W C73 (Allegro di molto - Andante - Prestissimo)Triosonate für Flöte, Violine und B.c. G-Dur BWV 1039 (Adagio - Allegro ma non presto - Adagio e piano - Presto)Konzert für Cembalo/Klavier, Streichorchester und Continuo Nr. 5 f-Moll BWV 1056 (Allegro - Largo - Presto)Allegro e forte aus Sinfonie d-Moll Falck 65Konzert für Cembalo/Klavier, Streichorchester und Continuo Nr. 1 d-Moll BWV 1052 (Allegro - Adagio - Allegro)Jean RondeauSophie Gent, Louis Creac'hFanny PaccoudEmily DavidsonLudovic Coutineau