Heinerfestkonzert

Aufgrund hoher Nachfrage wird es am Samstag, 01. Juli um 20.30 Uhr eingeben! Wetterbedingt muss das als Open Air-Konzert angekündigte Programm ins Große Haus des Staatstheaters Darmstadt verlegt werden. Die Nachfrage ist schon vorab so groß, dass das Staatstheater zwei Konzerte veranstaltet:19.00 Uhr und um 20.30 Uhr.Platzkarten könnenDer Eintritt ist frei!Ein begrenztes Kartenkontingent steht am Abend zur Verfügung.Besucherinnen und Besucher erhalten Karten, so lange der Vorrat reicht.Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Rossini, Mozart und Schostakowitsch. Orchesterdirektormoderiert das Konzert, es dirigiert(Änderungen vorbehalten):Ouvertüre zu „La gazza ladra“„Der Vogelfänger bin ich ja“, „Dies Bildnis ist bezaubernd schön“ aus „Die Zauberflöte“„Ah scostati! … Smanie implacabili“ aus „Così fan tutte“Ouvertüre, „Ich lade gern mir Gäste ein“ aus „Die Fledermaus“Moskau. Tscherjomuschki, SuiteMoon RiverOuvertüre zu „Girl crazy“KS Katrin GerstenbergerAmira ElmadfaMinseok KimOleksandr PrytolyukGernot WojnarowiczFelix Benderam Samstag, 01. Juli 2017, 19.00 und 20.30 Uhr | Großes Haus Der Eintritt ist freiFür Rückfragen stehen wir Ihnen unter 06151-2811-303 oder presse@staatstheaterdarmstadt.de zur Verfügung.