Fernöstliche Tradition trifft neue internationale Impulse!

06.02.19

Drei Tage lang widmet sich das Staatstheater Darmstadt der zeitgenössischen Tanzszene Südkoreas. In sechs ganz unterschiedlichen Gastspielen verbinden sich fernöstliche Tradition und neue internationale Impulse.Den Auftakt macht das genreübergreifendeammit Tail Language – ein Stück, das sich der Bewegungssprache von Katzen und orientalischen Fabelwesen bedient. Den zweiten Teil des Abends gestaltet dasmit einer Neuinterpretation der koreanischen Tradition inAmschlüpfen Tänzer*innen in neue, schillernd-bunte Identitäten in, choreografiert von der gefeierten Künstlerin Eun-Me Ahn. Sie begeisterte das Darmstädter Publikum bereits 2016 mit Dancing Grandmothers.Ein dreiteiliger Tanzabend rundet die Reihe am. undab. Während(Art Project Bora) persönliche Erinnerungen in Film und Tanz verarbeitet, spielt(Noname Sosu) mit emotionalen Extremen. Den von Erfolgen und Niederlagen geprägten Weg hin zu menschlichen Zielen zeichnet die Melancholy Dance Company mit Flight tänzerisch nach.Für das Rundum-Erlebnis gibt es ein Korea-Kombi-Ticket für alle Gastspiele zum vergünstigten Einheitspreis. Ein Gimbap-Koch-Workshop und ein Tanzworkshop mit Eun-Me Ahn sowie eine Korean-After-Party bilden ein thematisches Rahmenprogramm um die Tanzgastspiele.Für Rückfragen und für die Reservierung von Pressekarten stehen wir Ihnen unter 06151-2811-303 oder per E-Mail zur Verfügung.