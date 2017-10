DIE RÄUBER und AUERHAUS zurück im Spielplan

Abfeiern die Inszenierungen DIE RÄUBER und AUERHAUS Wiederaufnahme am Staatstheater Darmstadt. DIE RÄUBER, von dem Ensemble-Schauspielerim Kleinen Haus inszeniert, wirft die ungebrochen aktuellen Fragen nach Individualität und Handlungsspielraum der Jugend, nach Schuld und Freiheit auf, die Schiller in seinem Erstlingswerk verhandelt.beschreibt mit Bov Bjergs Erfolgsroman eine Zeitreise in die Vergangenheit: AUERHAUS ist ein gemeinsames Erinnern an eine besondere Zeit in den Achtzigern.am Donnerstag, 24. Oktober, 19.30 Uhr | Kleines Hausam 28. Oktober und 09. NovemberZwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Karl, der edle Verbrecher, der nach der Verstoßung und Enterbung durch den Vater die dunkle und wütende Räuberbande gründet. Franz, von Neid auf seinen begünstigten Bruder zerfressen, bereit über Leichen zu gehen, um die Herrschaft des Landes und die Gunst von Karls Braut Amalie zu gewinnen. Dazwischen steht der Vater, der den Falschen an die Macht gelassen hat und sich durch ihn plötzlich selbst in Gefangenschaft wiederfindet. Im Oktober 2015 feierte die Inszenierung, die im Jahrbuch „Theater heute“ als beste Nachwuchs-Regiearbeit nominiert ist, seine Premiere in Darmstadt.Christoph Bornmüller, Jeanne Devos, Jonas Gruber, David Kirchner, Samuel Koch, Maria Radomski, Nicolas Fethi Türksever, Jörg ZirnsteinChristoph BornmüllerClaudia Charlotte BurchardDavid Kirchneram Donnerstag, 24. Oktober, 18.00 Uhr | Kammerspieleam 25. Oktober sowie am 01. und 18. NovemberDas Auerhaus ist Zuflucht, Rückzug, Sehnsucht, Grenzauslotung, Party, Experiment. Als Wohngemeinschaft erleben sechs Jugendliche die Achterbahn des Erwachsenwerdens und die Erfahrung erster Verantwortung. Zusammen führt sie dort der Versuch, einen Einzelnen zu retten.Bov Bjergs Roman „Auerhaus“ wurde 2015 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. In Darmstadt feierte AUERHAUS am 27. April 2017 Premiere.Yana Robin la Baume, Mattea Cavic, Florian Federl, Jonas Gruber, Katharina Hintzen, Simon MazouriNike-Marie SteinbachSusanne HillerWeitere Termine unter www.staatstheater-darmstadt.de