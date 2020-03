Medizinische Wasserforschung - Erkenntnisse für die Gesundheit

Unsere Aufgabe in der gemeinnützigen St. Leonhards Akademie ist es, einer breiten Bevölkerung Möglichkeiten fundierter Information sowie den Zugang zu verantwortlichen Experten rund um „Wasser und Gesundheit“ zu vermitteln. Dies entspricht unserem Satzungszweck der Unterstützung von Forschung, Wissenstransfer, Öffentlichkeitsarbeit und allgemeiner Volksbildung zur Gesundheitsförderung bzw. einer gesundheitsförderlichen Bildung. Zu unserem Gemeinwohl-Auftrag gehört auch eine vernetzte Zusammenarbeit mit engagierten Fachleuten, Institutionen, die sich mit dem Themengebiet „Wasser und Gesundheit“ wissenschaftlich und medizinisch befassen. Bereits 2010 begannen wir mit den Wassersymposien in Bad Füssing, Wasser-Experten aus dem In- und Ausland in einem Forum zu vereinen und verschiedene Aspekte der Forschung und ärztliche Erfahrungen mit „Wasser in der Heilkunde“ zu sammeln und dort einem interessierten Publikum öffentlich zugänglich zu machen. Auf unserer Internetseite finden sich ein Pool von Experten und deren Standpunkte, verschiedene Beiträge der gesundheitsfördernden Aspekte von Wasser, auch für die eigen initiative Prävention. 2019 wurden wir für unser Engagement in der Prävention und Gesundheitsvorsorge von der Bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (MdL) mit dem Zertifikat „Bündnis für Prävention“ ausgezeichnet. In diesem Bündnis mit derzeit 139 Bündnispartnern ist die Förderung von Gesundheitskompetenz und Gesundheitsbewusstsein - gemäß unseres gemeinnützigen Auftrags - ein zentrales Anliegen.Ebenso die Förderung der Grundlagen-Forschung rund um Wasser und Heilkunde sowie in der Prävention gehört zu unserem gemeinnützigen Auftrag. Auf unserer Internetseite finden sich Forschungsergebnisse „Wasser in der Antike und abendländischen Heilkunde“ von Dr. Manfred Kubny bis zur Zukunftsforschung, die vierte Phase des Wassers, von Prof. Dr. Gerald Pollack. Trinkstudien helfen die Wichtigkeit ausreichenden Trinkens gesunder wie bereits erkrankter Menschen zu belegen, Erkenntnisse aus der Erfahrungsmedizin unterstützen die Entscheidung, das Trinken eines gesunden Quellwassers als eine der grundlegenden Säulen der Gesundheits-Prophylaxe wie auch der kurativen Medizin in den Lebensalltag zu integrieren. Hier sieht sich die St. Leonhards-Akademie als Schnittstelle und Aufbereiter von Ergebnissen, um sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.Wir rufen engagierte Wasserexperten auf, sich bei uns zu melden, dem Menschen dienliche Forschungs-Ergebnisse und Foren rund um „Wasser in der Medizin und Gesundheitsvorsorge“ auf unserer Internetseite zur Diskussion zu stellen und freuen uns über jede Kontaktaufnahme.