Sachsenring bekommt ein neues Kleid

Heute, am 11. März 2017, beginnen die Bauarbeiten rund um die neue Asphaltierung der Sachsenring Rennstrecke. In Vorbereitung auf den GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland, der 2017 vom 30.06. bis 02.07. auf dem Sachsenring stattfinden wird, gab es die Auflage der FIM (Fédération de Motocyclisme International) dem Sachsenring "ein neues Kleid" zu verpassen.Die Maschinen für die Abfräsung des alten Asphaltes werden heute auf der Start- und Zielgeraden mit ihrer Arbeit beginnen. Insgesamt werden knapp 50.000 qm in zwei Schichten mit rund 4.000 Kubikmetern neuem Asphalt bedeckt.Die Erneuerung des Streckenbelages bringt weitere Baumaßnahmen mit sich, wie die teilweise Erneuerung, bzw. Anpassung der Kerbs, der Entwässerungsrinnen und die Aufarbeitung der Sicherheitskiesbetten und der Rasenbankette. Weitere Sicherheitstechnische Maßnahmen, wie die Ergänzung der Leitplankenabsicherung werden im Zuge der Bauarbeiten ebenso durchgeführt. Zudem sind Arbeiten an den Boxen, Start- und Zielturm, Pressezentrum und Race Control, Reparaturen an Fangzäunen, Erneuerung der Ausstattung im Medical Center und weitere infrastrukturelle Erneuerungen vorgesehen.Die Baumaßnahmen wurden langfristig geplant und befinden sich bereits seit zwei Jahren in der Abstimmung. Mit der Erneuerung des Vertrages zur Austragung des Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring bis 2021 können diese nun final realisiert und umgesetzt werden.Die Investitionen für die gesamten Baumaßnahmen werden nach aktuellen Schätzungen bei ca. 3,8 Mio. Euro (brutto) liegen und werden wie schon in der Vergangenheit vom Freistaat Sachsen gefördert. An der Baumaßnahme beteiligen sich die Grundstücksbesitzer und Nutzer der Rennstrecke - das Fahrsicherheitszentrum, der ADAC Sachsen und der Zweckverband am Sachsenring.Die Arbeiten am Streckenbelag sollen bis spätestens 30. April 2017 beendet sein. Das Fahrsicherheitszentrum plant seinen vollen Betrieb ab 1. Mai wieder aufzunehmen. Alle weiteren Baumaßnahmen müssen bis zur Durchführung der Sachsenring Classics (vom 16. bis 18. Juni auf dem Sachsenring) abgeschlossen werden. Natürlich spielt dabei immer das Wetter eine wichtige Rolle.für den(30.06.-2.07.2017) gibt es unter 03723 / 49 99 11, online in unserem Webshop unter www.srm-sachsenring.de . Die Auflistung unserer Vorverkaufsstellen finden Sie ebenso auf der genannten Webseite.