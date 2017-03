SRM und ADAC Sachsen schließen 5-jährigen Kooperationsvertrag

Seit der Übernahme des2012 durch die SRM Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH als Veranstalter, ist der ADAC Sachsen als sportlicher Ausrichter fester Bestandteil der Veranstaltung. Nicht nur Deutschlands größte Motorsportveranstaltung hat 2016 einen neuen 5-Jahresvertrag erhalten, auch die Kooperation zwischen Veranstalter SRM und dem sportlichen Ausrichter ADAC Sachsen ist um weitere fünf Jahre verlängert worden. Die Zusammenarbeit der letzten Jahre hat sich so gut bewährt, dass man den Kooperations-Vertrag mit dem ADAC Sachsen gleich auf die gesamte Laufzeit (2017 bis 2021) abegschlossen hat.Zur sportlichen Ausrichtung der Veranstaltung gehört auch die Koordination von ca. 300 Streckenposten, die Rennleitung und alle anderen sportlichen Belange, wie die technischen Kontrollen, etc. Und nicht nur dafür verantwortet sich der ADAC Sachsen, auch für die kommenden fünf Motorrad-WM-Läufe auf dem Sachsenring wird der ADAC Sachsen der SRM zur Durchführung des Deutschen Motorrad Grand Prix Lauf wieder Parkflächen und weitere Flächen zur Verfügung stellen, so zum Beispiel auch die Fläche für den P11-Sonderparkplatz, der jedem Grand Prix Besucher für nur 36 € am gesamten Grand-Prix-Wochenende die Möglichkeit gibt, komfortabel direkt am Veranstaltungsgelände zu parken. Tickets hierfür gibt es online unter www.srm-sachsenring.de oder telefonisch bei den Kolleginnen der SRM unter 03723 / 49 99 11. (, Geschäftsführer der SRM:, Vorstandsmitglied des ADAC Sachsen:Tickets für den(30.06.-2.07.2017) gibt es unter, online in unserem. Die Auflistung unserer Vorverkaufsstellen finden Sie ebenso auf der genannten Webseite.