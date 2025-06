Technik-Premiere in Deutschland: 3D-Navigation und KI unterstützen für maximale Präzision

Das SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach baut seine medizintechnische Spitzenstellung weiter aus: Mit dem neuen O-arm® System steht der Klinik nun ein System zur 2D- und 3D-Bildgebung auf dem neuesten Stand der Technik zur Verfügung – direkt im OP und in Echtzeit. Patient:innen profitieren so von noch präziseren, sichereren und schonenderen Operationen an der Wirbelsäule.



Das hochmoderne System erstellt während der Operation präzise zwei- und dreidimensionale Bilder – ohne Zeitverlust. Gemeinsam mit dem Navigationssystem StealthStation® ermöglicht der O-arm® ein millimetergenaues Einbringen von Implantaten an den Knochenstrukturen. Ärzt:innen sehen während des gesamten Eingriffs die exakte Position ihrer Instrumente im OP-Bereich – ein klarer Zugewinn an Kontrolle und Sicherheit für die Patient:innen.



„Die jahrzehntelange Erfahrung aus Langensteinbach gepaart mit der Präzision des High-End-Systems bedeutet ein ganz neues Level, sowohl für die Behandlungsqualität als auch für die Patientensicherheit“, erklärt Prof. Dr. Timo Zippelius, Leitender Arzt der Abteilung Wirbelsäulenchirurgie, der zu Jahresbeginn vom Universitätsklinikum Ulm ans SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach wechselte.



Ein besonderer Vorteil: Die genaue Lage von Schrauben und Implantaten lässt sich bereits während der OP kontrollieren – bevor der Wundverschluss erfolgt. Korrekturen können direkt in Narkose vorgenommen werden, ohne einen weiteren Eingriff notwendig zu machen. Das erhöht die Qualität der Behandlung und senkt das Risiko von Komplikationen.



Auch beim Strahlenschutz setzt das neue System Maßstäbe: Mit dem KI-gestützten „Spine Smart Dose“-Modus und dem 3D-Long-Scan kann die Strahlenbelastung für Patient:innen um bis zu 70 % gesenkt werden – bei gleichbleibend hoher Bildqualität. Die erste Anwendung dieser Funktion in Deutschland fand ebenfalls erfolgreich am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach statt.



Vorteile für Patient:innen



- Höhere Sicherheit durch direkte Bildkontrolle während komplexer Operationen

- Schonendere Eingriffe durch kleinere Hautschnitte und kürzere OP-Zeiten

- Geringere Strahlenbelastung durch optimierte Dosissteuerung

- Schnellere Erholung durch präzisere und weniger belastende Verfahren



Vorteile für das OP-Team



- Echtzeit-Navigation über die gesamte OP-Dauer hinweg

- Exakte Anpassung der Implantate an die Anatomie der Patient:innen

- Vereinfachte Abläufe durch automatische Positionierung und intuitive Steuerung

- Häufig kein CT im Vorfeld notwendig – Bilder entstehen direkt im OP

- Weniger Strahlenbelastung durch navigierte OP-Schritte



Das SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach zählt seit Jahrzehnten über die Grenzen Deutschlands hinweg zu den führenden Adressen für Wirbelsäulenchirurgie und wurde mehrfach in Klinikrankings ausgezeichnet. Mit Prof. Dr. Tobias Pitzen, PD Dr. Michael Ruf und Dr. Gregor Ostrowski leiten drei international renommierte Chefärzte den Fachbereich. Das neue O-arm® System kommt vorrangig in der Wirbelsäulenchirurgie zum Einsatz, wird aber künftig auch bei weiteren orthopädischen und traumatologischen Eingriffen genutzt.



„Mit dieser Investition gehen wir konsequent den nächsten Schritt in Richtung zukunftsweisender OP-Technologie – zum Wohle unserer Patient:innen und zum Vorteil unserer Teams“, so Jörg Schwarzer, Geschäftsführer des Klinikums.

