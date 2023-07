Zusatztermine fürs gratis ChatGPT-Online-Seminar der SRH Fernhochschule

Warum ist es überhaupt wichtig, den Umgang mit ChatGPT zu erlernen? Welche Vorteile können Unternehmen oder Einzelpersonen daraus ziehen? ChatGPT selbst hat Antworten auf diese Fragen und listet vielerlei gute Gründe auf. Da werden zum Beispiel eine „Rund um die Uhr Verfügbarkeit“ oder die Skalierbarkeit genannt. Das klingt logisch. KI-basierte Chatbots schlafen nie und sie können eine große Anzahl von Anfragen beantworten. Dazu kommen Vorteile, wie die Unterstützung bei internen Prozessen oder auch das Schlagwort Kosteneffizienz. Wer versteht, wie ChatGPT funktioniert und lernt, die richtigen Befehle einzugeben, erhält ein nützliches Werkzeug, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Effizienz zu steigern, den Kundenservice zu verbessern und interne Prozesse zu optimieren.Das sieht nicht nur die KI selbst so, sondern auch die 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits das gratis Online-Seminar an der SRH Fernhochschule – The Mobile University gebucht haben. Am 18. Juli 2023 fand die erste Live-Session mit dem Fachdozenten Dr. Jaromir Konecny statt. In zwei Stunden gibt der KI-Experte einen Einblick in die Welt von ChatGPT. Die innovativen Lösungen, Tipps und Tricks im Umgang mit dem Chatbot lösten bei vielen Teilnehmer:innen Begeisterung aus. So schrieb Silke H. aus Laupheim: „Da die Nachfrage weiterhin groß ist, freuen wir uns ganz besonders, jetzt drei Extra-Online-Seminare nachlegen zu können. Zur Anmeldung kommen Sie über unsere Infoseite zu den ChatGPT Live Sesssions . Wer dabei sein will, sollte schnell sein. Denn die Teilnehmeranzahl pro Seminar ist limitiert. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in die Welt von ChatGPT einzutauchen und Ihnen damit eine echte Arbeitserleichterung auf den Weg geben zu können. Privat und beruflich.