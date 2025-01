Zum 7. Mal in Folge: SRH Fernhochschule erneut als beliebteste Fernhochschule Deutschlands ausgezeichnet

Zum siebten Mal in Folge wurde die SRH Fernhochschule – The Mobile University zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt. Eine beispiellose Erfolgsserie, die die Institution ihren Studierenden verdankt, welche sowohl Hochschule als auch deren innovatives Studienmodell mit einer Rate von 99 Prozent weiterempfehlen. Sie loben vor allem die Flexibilität des Studiums, die hochwertigen Inhalte und die persönliche und herzliche Betreuung, die bis über das Ende des Studiums hinaus währt.Jedes Jahr kürt das unabhängige Fernstudien-Vergleichsportal FernstudiumCheck.de die beliebteste Fernhochschule Deutschlands. Grundlage des Rankings sind mehr als 14.000 Bewertungen. Studierende können in verschiedenen Kategorien – von Studieninhalten über Service bis hin zum Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu fünf Sterne vergeben. Von diesen erreichte die SRH Fernhochschule im Januar 2025 eine Wertung von 4,48 und setzte sich damit an die Spitze des Rankings.Rektor Prof. Dr. Stefan Ingerfurth, der seit November 2024 an der Spitze der Hochschule steht, freut sich über den Erfolg: „Dass wir zum siebten Mal in Folge als beliebteste Fernhochschule ausgezeichnet wurden, ist ein starkes Signal. Es zeigt, dass unser innovatives Studienmodell, unser persönlicher Service und unser konsequenter Fokus auf die Bedürfnisse unserer Studierenden ankommen. Mein Dank gilt dem gesamten Team der SRH Fernhochschule und natürlich unseren Studierenden, ohne die wir diese Platzierung nicht erreicht hätten und die uns mit ihrem positiven Feedback bestärken.“Ein besonderes Highlight des Studiums ist das neue Modell „ Next Level Studium “, das die Lehre auf die nächste Stufe hebt. Kernstück sind die 15 Study Units, die jedes Modul in kleine, klar definierte Einheiten gliedern. Das garantiert effektives Micro-Learning, maximale Flexibilität im Alltag und multimediale Vielfalt. Videos, interaktive Aufgaben und kompakte Texte sorgen für ein abwechslungsreiches Lernerlebnis. So ist für jeden Lern-Typ das Richtige dabei.Studierende schätzen neben der Flexibilität auch das Gemeinschaftsgefühl an der Hochschule. Absolventin „Soziale Arbeit B.A.“ Ricarda Packmohr schwärmt: „So ein direkter Kontakt, der uns Studierende fachlich immer auf dem Laufenden gehalten hat, sei es durch Zusatzangebote, neue Studien, den Hinweis auf kostenfreie Materialien oder eben durch die stetige Ansprechbarkeit bei Fragen und Sorgen, habe ich zu Beginn des Studiums nicht erwartet. Und das hat mich wirklich begeistert.“ Nicht nur Ricarda ist von ihrem Studienmodell überzeugt. Parallel zum Titel „Beliebteste Fernhochschule Deutschlands 2025“ freut sich die SRH Fernhochschule dieser Tage auch über die Auszeichnung „Exzellenter Anbieter“, die sie von der Fernstudienvergleichsplattform „FernstudiumDirekt“ erhalten hat.Prof. Dr. Ingerfurth blickt optimistisch nach vorn: „Unser Anspruch ist es, Bildungsträume wahr werden zu lassen – individuell, flexibel und auf höchstem Niveau. Der Erfolg auf FernstudiumCheck.de bestärkt uns, diesen Weg mutig und konsequent weiterzugehen.“