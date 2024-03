Zeugnis der Zukunft: SRH Fernhochschule gibt erstes Zertifikat mit Blockchain-Technologie aus

Fälschungssicher, innovativ und von jedem Ort der Welt aus abrufbar. Die SRH Fernhochschule setzt auf innovative Technologien und bietet als erste Hochschule ihre Zertifikate auch in digitaler Form per Blockchain-Technologie an.



Blockchain wird oft in Verbindung mit Kryptowährungen, wie Bitcoin oder Ethereum, genannt. Es bezeichnet eine Art digitales Datenregister, das öffentlich einsehbar ist. Vorausgesetzt, man hat die nötigen Daten. Ein Dokument, welches diesen kryptographischen Mechanismus nutzt, erhält eine Art digitalen Fingerabdruck – einzigartig und damit fälschungssicher.



K.I., ChatGPT und Zeugnisse auf Basis von Blockchain-Technologie

Mit der Nutzung dieser Technologie geht die SRH Fernhochschule - The Mobile University den nächsten Schritt der technischen Revolution. Nach dem offenen Umgang und den kostenlosen Online-Seminaren zum Thema Künstliche Intelligenz und ChatGPT werden ab sofort digitale Zeugnisse auf Basis der Blockchain-Technologie ausgegeben. Diese bahnbrechende Neuigkeit markiert einen Meilenstein im Hochschulsektor und unterstreicht das Engagement der SRH Fernhochschule für zukunftsweisende Bildung und Technologie.



Erstes Digital-Zeugnis für Master-Absolventen „Beratung & Coaching“

Thomas Färber (46) wird der erste Absolvent der SRH Fernhochschule – The Mobile University sein, der sein Zeugnis auch mittels Blockchain-Technologie übermittelt bekommt. Der zweifache Familienvater aus Trier schloss den Studiengang „Beratung und Coaching“ gerade ab und freut sich, von dieser innovativen Technik zu profitieren: „Ich finde es großartig, dass die SRH Fernhochschule in Sachen Digitalisierung so flexibel und vorausschauend agiert und es ist mir eine Ehre, als erster Absolvent überhaupt diese Form eines Zeugnisses zu erhalten.“



Transparenz & Sicherheit Dank Blockchain-Technologie

Die Einführung der digitalen Zeugnisse auf Blockchain-Basis markiert einen Wendepunkt in der Authentifizierung von Bildungsabschlüssen. Sie sind fälschungssicher und dezentral gespeichert, was einen weltweiten Zugriff möglich macht und höchste Sicherheit gewährleistet.



Patrick Mombaur, Mitglied des Vorstandes der SRH und zuständig für Digitalisierung, erklärt begeistert: „Die SRH Fernhochschule setzt mit der Einführung digitaler Zertifikate auf Blockchain-Technologien einen wegweisenden Schritt im Hochschulsektor. Diese innovative Initiative spiegelt unser Engagement für fortschrittliche Bildung und Technologie wider, indem sie eine transparente und sichere Validierung von Qualifikationen ermöglicht."



Vernetzung und Integration in Social Media

Ein besonderer Vorteil dieser Blockchain-Zertifikate ist die Möglichkeit, sie in bestimmten Social Media-Plattformen, wie LinkedIn, zu integrieren. Das ermöglicht Absolventinnen und Absolventen, ihre Zeugnisse direkt in ihre beruflichen Profile zu integrieren. So sehen Personalverantwortliche auf einen Blick, was künftige Mitarbeitende zu bieten haben.



Wir bleiben weiterhin bestrebt, unseren Studierenden wegweisende Technologien zu bieten und weiterhin eine inspirierende Lernumgebung zu schaffen. Erleben Sie mit uns das Studium der Zukunft.

