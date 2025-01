Wintersport & Wirtschaftsingenieurwesen: Skilangläufer Jakob Milz zeigt in Sport und Studium wie man die Langstrecke bewältigt

Ein eisiger Wind pfeift durch das italienische Pragelato. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte es hier -13 Grad. Keine schlechten Bedingungen für Jakobs ersten Wettkampftag. Vor wenigen Tagen freute er sich besonders auf den Start an ausgerechnet diesem Austragungsort der FISU World University Games. Er schwärmte: „Das ist eine tolle, anspruchsvolle Strecke. Bei guten Bedingungen kann man im Durchschnitt 25km/h laufen, hier in Pragelato bekommt man zum Teil 60, 70km/h drauf bei den steilen Abfahrten.“ Damit bräuchte der Skilangläufer rund 25 Minuten für die 10km Distanz des Kurses. Ob das für einen Platz auf dem Treppchen reicht, wird sich zeigen.Jakob geht entspannt an seine ersten studentischen Winterspiele. Während der letzten Austragung, vor zwei Jahren im amerikanischen Lake Placid, hätte er auch schon gern teilgenommen. Leider machte ihm das Coronavirus damals einen Strich durch die Rechnung. Doch dafür ist er umso dankbarer, diese Woche bei den Wettkämpfen mitmischen zu können. Am Mittwoch, den 15. Januar, findet der erste Wettkampf im Einzelsprint statt. Es folgen die Disziplinen Sprint, Teamsprint, Staffel und Jakobs persönlicher Favorit: Der Massenstart am 23. Januar 2025, dem letzten Tag der Winterspiele.Wir drücken fest die Daumen, dass der 24-jährige so abschneidet, dass er zufrieden mit seiner Leistung sein kann, doch da machen wir uns recht wenig Sorgen. Der junge Student ist froh darum, dass er für sich persönlich den Druck aus dem Sport nehmen konnte. Er erzählt: „Ich bin jetzt richtig, richtig glücklich. Ich bin über adidas TERREX in einem richtig coolen Team. Wir haben ganz verschiedene Sportarten, die man ausprobieren kann. Da adidas TERREX auch ein Trailrunnig-Team hat, konnte ich das im Sommer ausprobieren und habe es direkt für mich entdeckt.“ Doch Sport ist nicht der einzige Lebensinhalt von Jakob.Da ist auch noch Platz für das Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der SRH Fernhochschule . Zum Studium an sich hat ihn mehr oder weniger einer seiner Brüder überredet. Jakob lacht: „Er meinte, dass ich mich nicht nur auf den Sport fokussieren kann, weil es wichtig ist, mich auch intellektuell zu fördern. Mein Bruder war früher Radfahrer und ist jetzt Matheprofessor in den USA. Ich war eigentlich nie der Lerntyp aber nach der Fachoberschule und dem Fachabi habe ich mich fürs Fernstudium eingeschrieben und das ist überraschenderweise dann doch mein Ding. Ich mache jeden Tag ein, zwei Stunden. Je nachdem wie es reinpasst. Ich lerne lieber wenig, aber kontinuierlich.“ Eine Strategie, die aufgeht. Jakob wird voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig.Wie es danach weitergeht, ist noch nicht in Stein gemeißelt. Aktuell arbeitet er nebenberuflich in der familiären Ferienwohnungsvermietung und in Trainingscamps für Eiskunstläufer:innen. Buchhaltung, Rechnungsprüfung aber auch die Betreuung der Athlet:innen gehören da dazu. Und als Sportler und angehender Wirtschaftsingenieur vereint der Allgäuer für diese Aufgaben die besten Eigenschaften. Ob er dabeibleibt, oder nach dem Studium etwas ganz anderes macht, hält er sich offen. Weil es nicht schaden kann, hat er die Leistungstrainerlizenz (A-Lizenz nordisch) gemacht. Und die nächsten Tage stehen ohnehin ganz im Zeichen des Skilanglaufs. Wir wünschen viel Erfolg bei den FISU World University Games Winter und all den anderen Sachen, die sich Jakob vorgenommen hat!Das Riesen-Event mit bis zu 10.000 Athlet:innen, dass vormals noch als Universiade bekannt war, findet alle zwei Jahre an verschiedenen Austragungsorten weltweit statt. Ähnlich wie bei den Olympischen Spielen messen sich hier die Besten der Besten in ihren jeweiligen Sportarten. Und neben der Passion für ihren Sport haben sie alle noch eine weitere Gemeinsamkeit. Alle Teilnehmenden sind an Hochschulen und Universitäten eingeschrieben. Sie alle vereinen Körper und Köpfchen. Es gibt sowohl Sommer- als auch Winterspiele. Die letzten Sommerspiele fanden an der brasilianischen Copacabana statt. Hier errang einer der Studierenden der SRH Fernhochschule sogar den Weltmeistertitel. Philipp Huster ist zusammen mit seinem Teampartner studentischer Beachvolleyball-Weltmeister. Und vielleicht werden die Namen unserer sportlichen Studierenden ähnlich groß wie der von Schwimmer Michael Phelps. Auch der begann seine Karriere bei den FISU World University Games. Die aktuellen Winterspiele finden noch bis zum 23. Januar 2025 in und um Turin herum statt. Hier messen sich sportliche Studierende unter anderem im Snowboarden, Eiskunstlauf oder auch Skilanglauf.