Was der erste Nachhaltigkeitskongress der SRH Fernhochschule für unsere Umwelt getan hat

Damit unsere Erde auch noch für kommende Generationen ein lebenswerter Ort bleibt, müssen wir JETZT aktiv werden. Um möglichst viele Menschen für das Thema zu sensibilisieren, zu informieren und zu begeistern lud die SRH Fernhochschule – The Mobile University vergangenes Wochenende nach Heidelberg.Klima-Kleber, Klima-Krise, CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit – All das sind inzwischen echte Buzzwords unserer Gesellschaft. Der Ausspruch: „Wir haben nur diese eine Erde“ oder „There is no Plan(et) B“ sind allgegenwärtig. Doch auch treffend! Wenn wir so weiter machen wie bisher, haben wir keine Zukunft. Was also tun zur Klima-Rettung?Dieser Frage stellten sich am 21. und 22. April 2023 rund 50 Vortragende beim ersten Nachhaltigkeitskongress der SRH Fernhochschule – The Mobile University. Um die 350 Menschen lauschten sowohl online als auch vor Ort gespannt den mitreißenden Impulsvorträgen. Bei den Teilnehmern handelte es sich hauptsächlich um Studierende der SRH Fernhochschule. Denn die hat jede Menge Studiengänge im Angebot, die sich dem hochaktuellen Thema Nachhaltigkeit widmen.Professor Dr. Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhochschule in Riedlingen, erklärte zur Kongress-Eröffnung, wie genau man das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Besucher:innen verankern könne: „Aus Wissen wird Kompetenz und daraus entwickelt sich irgendwann eine Haltung. Wenn wir diese Haltung (der Nachhaltigkeit) einnehmen, dann ist die Welt schon morgen ein bisschen besser geworden.“ Nachklingen lassen konnte man den Spirit dieser Worte bei diversen Workshops, weiteren Vorträgen und natürlich auch untereinander. Bei Fairtrade-Kaffee und Wraps, gefüllt mit Gemüse aus regionalem Anbau.Fantastische Speaker, die die SRH Fernhochschule für den ersten Nachhaltigkeitskongress auf die Bühne holen konnte, erklärten ehrlich und authentisch, wo genau die aktuellen Probleme liegen und wie man ihnen entgegentreten kann. Dr. Auma Obama fesselte ihre Zuhörer als international bekannte Persönlichkeit und Keynote-Speakerin auf dem Nachhaltigkeitskongress ebenso wie Lars Kröplin, der als „Head of Corporate Responsibility Strategy Customer & Commercial“ der Lufthansa erklärte, wie genau der Konzern es schaffen will, bis 2050 klimaneutral zu fliegen. Seine Ausführungen dazu, wie unsere Portion Pommes ein Flugzeug klimafreundlich von Hamburg nach Barcelona bringen könnte, sorgten für gespitzte Ohren der Zuhörerschaft.Was dieses Event so besonders gemacht hat, war die Leidenschaft, mit der alle Beteiligten dabei waren. Von den Organisatoren im Hintergrund bis hin zu den Vortragenden, die in ihren Präsentationen wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig unterhaltsam die Nachwuchskräfte von morgen informiert und inspiriert haben. Falls Sie nicht dabei sein konnten oder Interesse daran haben, sich die Vorträge noch einmal im Nachgang anzuschauen, finden Sie diese und eine umfangreiche Bildergalerie auf der Website der SRH Fernhochschule – The Mobile University unter dem Stichpunkt Nachhaltigkeitskongress ( Nachhaltigkeitskongress 2023: Management for Sustainability (mobile-university.de) . Eine wunderbare Möglichkeit, noch einmal etwas von dem Optimismus aufzunehmen, der auf dem ersten Nachhaltigkeitskongress der SRH Fernhochschule gelebt wurde.Bei Fragen zum Kongress, Bildanfragen und dergleichen bin ich gern für Sie erreichbar.