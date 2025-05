Von Süd nach Nord: Blinde Fernstudentin will Deutschland zu Fuß durchqueren

1.250 Kilometer, sechs Wochen, 30 Kilometer täglich – ganz ohne Ruhetag: Fernstudentin Ann-Kathrin Kunzmann steht vor ihrer bisher größten sportlichen Herausforderung. Die 34-jährige Masterstudentin der SRH Fernhochschule – The Mobile University will Deutschland zu Fuß durchqueren. Vom südlichsten Punkt der Republik, dem Haldenwanger Eck in den Allgäuer Alpen, bis zum nördlichsten Zipfel auf Sylt – ein Weg, der körperlich, organisatorisch und mental alles abverlangt.Was für viele wie ein ambitionierter Traum klingt, ist für Kunzmann ein klar definiertes Ziel. Denn Planung, Struktur und Disziplin ziehen sich durch ihr gesamtes Leben. Die gebürtige Langwedlerin (Landkreis Verden) arbeitet hauptberuflich im Gesundheitsressort Bremen, studiert parallel Psychologie im Master – und trainiert derzeit täglich für ihr Vorhaben. „Ich bin jemand, der sich gern weiterentwickelt. Wenn ich mir etwas vornehme, ziehe ich das durch – ganz gleich, ob im Studium, Job oder eben auf dieser Tour“, sagt sie entschlossen.Die Route, die sie für sich ausgearbeitet hat, ist eine logistische Meisterleistung. 42 Etappen in sechs Wochen, ohne geplante Ruhetage, aber mit sorgfältiger Vorbereitung: Von der Etappenplanung über Übernachtungen bis hin zur täglichen Begleitung durch freiwillige Mitwandernde – alles ist durchdacht. Unterstützt wird sie dabei unter anderem durch Kontakte aus Social Media. Dort konnte sie nicht nur einen Experten gewinnen, der mit ihr die Tour in der Wander-App „komoot“ plante, sondern auch Begleiter:innen, die sie auf den einzelnen Abschnitten unterstützen. Manche wandern einen Tag mit, andere gleich eine Woche.„Ich verzichte bewusst auf öffentliche Verkehrsmittel – mit Ausnahme des Hindenburgdamms nach Sylt, den man nur per Bahn überqueren darf“, so Kunzmann. Auch Fähren nutzt sie, wenn nötig, beispielsweise bei Glückstadt (Kreis Steinburg). Ansonsten: alles zu Fuß, Tag für Tag. Der tägliche Schnitt von 30 Kilometern scheint moderat, doch angesichts der fehlenden Ruhetage und der nicht immer einfachen Wege ist die Herausforderung enorm.Dass Ann-Kathrin Kunzmann blind ist, macht die Tour zweifellos komplexer – doch es ist nicht das, was sie oder die Geschichte in den Mittelpunkt stellt. Vielmehr beweist sie mit ihrem Projekt, dass mit dem richtigen Mindset, Disziplin und Organisation selbst vermeintlich Unmögliches realisierbar wird. „Man kennt seine Grenzen erst, wenn man sie überschreitet“, lautet ihr persönliches Motto – beim Wandern ebenso wie im Studium.Die Verbindung zwischen körperlicher Leistung und mentaler Stärke zieht sich durch ihren Lebensweg: Nach einem ersten Bachelor in Public Administration und einem Master in Wirtschaftspsychologie entschied sich Kunzmann für einen weiteren Bachelor in Psychologie. Derzeit absolviert sie nun den Master an der SRH Fernhochschule, mit dem Ziel, sich beruflich in Richtung Notfall- und Katastrophenpsychologie weiterzuentwickeln.Der Start ihrer Tour ist für den 31. Mai geplant. Ankommen am Ellenbogen in List auf Sylt möchte sie am 11. Juli – dort wollen Familie und Freunde sie empfangen, einige sogar die letzten Kilometer mitwandern. „Ich freue mich besonders auf die Etappe durch Niedersachsen, meine Heimat. Und natürlich auf die zwei Tage Erholung auf Sylt danach“, sagt sie mit einem Lächeln.Ann-Kathrin wird ihre Reise auch in einem Blog ( https://einfachanni.myw3.de/ ) dokumentieren. Wer sie unterstützen möchte – beispielsweise bei der Finanzierung der Unterkünfte für ihre Begleitpersonen – kann über ihre Website Kontakt aufnehmen.Mit Projekten wie diesem zeigt sich erneut, wie vielfältig und engagiert die Studierenden der SRH Fernhochschule sind. Und was alles möglich wird, wenn man an sich glaubt und seine Ziele mit Leidenschaft verfolgt.