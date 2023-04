Top-Bewertung im internationalen QS-Ranking für die SRH Fernhochschule

5 neue Sterne am Hochschulhimmel

Wo studiert es sich am besten? Diese Information hätten Studierende am liebsten schon vor der Einschreibung. Hochschul-Rankings helfen bei der Orientierung. Und die SRH Fernhochschule – The Mobile University freut sich ganz besonders, jetzt auch im internationalen Ranking „QS Stars“ mit Top-Bewertung gelistet zu sein.



Die SRH Fernhochschule ist nicht nur seit 5 Jahren in Folge die beliebteste Fernhochschule in Deutschland, sondern wird auch international hervorragend bewertet. 5 von 5 Sternen konnte sie in der Kategorie „Online Learning“ im weltweit bekannten Ranking von QS Stars ergattern.



5 von 5 Sternen beim weltweit wichtigen Hochschul-Qualitätssiegel

Bewertet wurden unter anderem Lehrangebote, Studierendenbetreuung, Bildungskooperationen und Austauschmöglichkeiten. Mit der maximalen Anzahl zu ergatternden Sternen gab es für die SRH – The Mobile University eine fantastische Bewertung und Anfang dieser Woche auch ganz offiziell ein neues Gütesiegel. Ein Stempel, der die Bildungsinstitution jetzt auch international als Qualitätsführer im Fernstudienmarkt auszeichnet.



SRH Fernhochschule auch international auf dem Vormarsch

Die Fernhochschule freut sich auch deshalb ganz besonders über die Bewertung, weil sie neben den vielen deutschsprachigen Studiengängen ihre Bildungsangebote verstärkt auch in englischer Sprache anbietet und damit noch attraktiver für Studierende aus dem Ausland wird. Das renommierte Ranking kann dabei helfen, noch mehr Menschen aus anderen Ländern für die SRH Fernhochschule zu begeistern. Eine Begeisterung, die hoffentlich noch viele künftige Studierende aus dem In- und Ausland auf eine spannende Reise mitnehmen wird.