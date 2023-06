Tag der Organspende: Über die Hälfte der Mitarbeitenden der SRH Fernhochschule sind (potenzielle) Lebensretter

Seit Wochen informiert die SRH Fernhochschule – The Mobile University in einer groß angelegten, betriebsinternen Initiativkampagne zum Thema Organspende. Den Mitarbeitenden und Studierenden wurde umfangreiches Informationsmaterial in Form von Videos, Dokumenten und Weblinks zur Verfügung gestellt. Wir klären die wichtigsten Fragen zur Organspende. Unsere Experten beleuchten ethische Aspekte, klären, ab wann eine Transplantation in Betracht gezogen werden kann, und berichten über Fortschritte in der Transplantationsmedizin.Oft auch mit ganz persönlichen Geschichten. Da wäre zum Beispiel eine unserer Dozentinnen, deren Tochter nur dank eines Spenderherzens am Leben ist, heute als gesund gilt und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen zu helfen. Im wahrsten Sinne also, eine Herzensangelegenheit für sie.Doch damit ist sie nicht die Einzige an der SRH Fernhochschule. Über die Hälfte aller Mitarbeitenden (53,55 Prozent) besitzt einen Organspendeausweis, der im Falle des Falles Leben retten kann. Ein knappes weiteres Viertel (22,58 Prozent) denkt derzeit intensiv darüber nach, sich ebenfalls einen Spenderausweis zuzulegen.Deshalb wollen wir zum 3. Juni, dem Tag der Organspende, noch einmal auf dieses überaus wichtige Thema aufmerksam machen. Denn nur 11,2 Bundesbürger sind Organspender. Pro einer Millionen Einwohner… Unter dem Motto „Leben geben – Deine Entscheidung zählt“ leisten wir als Hochschule einen Beitrag zur Aufklärung zum Thema Organspende. Einen Organspendeausweis können Sie auch online ausfüllen oder sich kostenfrei nach Hause schicken lassen . In jedem steckt ein Lebensretter.*Quelle: www.organspende-info.de