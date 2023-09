Soziale Arbeit versilbert: Prof. Dr. Angela Teichert erreicht Top-Platzierung bei der Wahl zum Tutor des Jahres 2024

Empathisch, kompetent, motivierend, inspirierend und immer gut erreichbar. Das sind nur einige der Attribute, mit denen Frau Prof. Dr. Angela Teichert, Studiengangsleiterin „Soziale Arbeit“ an der SRH Fernhochschule, von ihren Studierenden bedacht wurde. Damit kletterte sie aufs Siegertreppchen des Votings vom Bundesverband der Fernstudienanbieter.



Gestern wurde offiziell verkündet, wer das Rennen zum beliebtesten Tutoren des Jahres gemacht hat. Dafür mussten fast 3.000 eigegangene Stimmen ausgewertet werden. Diese haben sich auf 66 zur Wahl stehende Tutor:innen aus 18 Hochschulen verteilt.



Ein Titelverteidiger und eine SRH-Professorin auf den vorderen Rängen

Zu dem jährlich stattfindenden Onlinevoting rief der Bundesverband der Fernstudienanbieter zusammen mit dem Bewertungsportal FernstudiumCheck im Rahmen des Studienpreises Bildung. digital. vernetzt. auf. Fernstudierende konnten ihre Lieblings-Tutor:innen erst nominieren und später per Mausklick in der Abstimmung unterstützen. Studiengangsleiterin Prof. Dr. Angela Teichert von der SRH Fernhochschule landete denkbar knapp hinter Prof. Dr. Giovanni Vindigni von der DIPLOMA Hochschule. Der Studiendekan und Hochschulprofessor verteidigte seinen Titel in diesem Jahr.



Allein die Nominierung spricht bereits für die Qualität der Lehre

Mirco Fretter, Präsident des Bundesverbandes der Fernstudienanbieter fand aufmunternde Worte für all jene, die nicht auf den ersten drei Rängen landeten: „Sie alle zählen schon allein aufgrund ihrer Nominierungen zu Deutschlands beliebtesten Tutor:innen.“ Doch auch, wenn Frau Teichert den Sieg dieses Mal knapp verpasst hat, freut sie sich riesig über all die vielen positiven Bewertungen ihrer Studierenden. So lobte eine*r ihrer Studierenden zum Beispiel: „Frau Teichert ist ein sehr herzlicher und hilfsbereiter Mensch. Sie hat mich durch mein ganzes Studium begleitet und mich mit ihrer Kompetenz und ihrer Menschlichkeit von Anfang an geprägt. Im Rahmen einer Krise während meiner praktischen Studienphase konnte ich von ihren Ratschlägen, ihrem Know-How und ihrem offenen Ohr profitieren. Ohne sie wäre diese Zeit für mich kaum machbar gewesen. Herzlichen Dank!“



Geteilte Freude, ist doppelte Freude

Wir gratulieren allen diesjährigen Preisträger:innen und freuen uns ganz besonders darüber, eine der besten Tutorinnen Deutschlands an unserer Hochschule zu haben.