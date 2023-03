DFB-Star Robin Gosens feiert seinen Bachelor-Abschluss

Der 28-jährige Linksverteidiger von Inter Mailand, der aktuell erneut mit einer Verletzung kämpft, hat trotzdem allen Grund zum Feiern. Stolz präsentiert er auf seinen Social Media Profilen seine Bachelor-Urkunde der SRH Fernhochschule – The Mobile University.



Kicken und Pauken



Im März 2019 startet Robin Gosens sein Studium an der SRH Fernhochschule mit dem Ziel: ein Bachelor-Abschluss in Psychologie. „Es war ein langer Weg, der mich viel Kraft und Energie gekostet hat“, schreibt Gosens in seinem LinkedIn Post. Dahinter stehen 4 Jahre, 6 Semester, 22 Prüfungen und viele Stunden Arbeit.



Die Flexibilität des Fernstudiums und die verschiedenen Wahlmöglichkeiten machte sich Gosens dabei zu Nutze, um immer am Ball zu bleiben: „Vor allem aber ist es das große Glück, mir die Dinge aussuchen zu dürfen, die ich machen möchte. Ich sehe es als das größte Privileg an, Projekte umzusetzen, die mir keiner aufgezwungen hat. Dadurch kommt die Motivation von ganz alleine, denke ich.“



Aus den sechs Spezialisierungen suchte sich Gosens gezielt die Module „Klinische Psychologie“ und „Rehabilitationspsychologie“ aus. Daher standen neben Themen wie Persönlichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik und Begutachtung auch Gesundheitspsychologie und Psychologie in der beruflichen Rehabilitation auf seinem Stundenplan/Studienplan.



Tabuthema psychische Probleme



Der Fußball-Nationalspieler nutze seine Bachelorarbeit, um sich mit dem Thema Resilienz im Sport zu beschäftigen. Dabei untersuchte er die Frage, ob Leistungssportler im Vergleich zu Amateursportlern resilienter sind, da sie aufgrund ihres Berufes ständig und täglich mit erheblichen Widerständen und Belastungen konfrontiert werden. Unter anderem kommt er zu dem Ergebnis, dass sich keine signifikanten Unterschiede in der Resilienz der beiden Probandengruppen feststellen lassen. Dies verdeutlicht, dass Resilienz ein gesamtgesellschaftlich wichtiges Thema geworden ist, so sein Fazit.



„Durch meinen Hintergrund als Profisportler, der mit ähnlichen Problemen während seiner Karriere zu kämpfen hatte und die theoretische Basis durch das Studium, kann ich ein guter Helfer sein - davon bin ich überzeugt. Es ist dieser Traum, der mich durch das Studium getragen hat. Der Wille mein Wissen später mal weiterzugeben und Menschen im besten Fall dadurch zu helfen,“ so Gosens.



Zeit zu träumen



Mit seinem Fernstudium hat sich Robin Gosens einen Traum erfüllt und hat für alle eine wichtige Botschaft: „Träumen lohnt sich, das tut es wirklich. Deswegen träumt drauf los und lasst euch von diesen Träumen antreiben. Keiner sagt, dass sie sich von alleine erfüllen. Es ist immer harte Arbeit. Aber es wird sich lohnen.“