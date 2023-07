ChatGPT: Gratis Online-Seminare live an der SRH Fernhochschule

Am Thema KI kommt niemand vorbei. Und das will die SRH Fernhochschule – The Mobile University auch gar nicht. Vielmehr begegnet sie den neuen Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz schaffen kann, zukunftsorientiert, realistisch und mit den kostenlosen Online-Seminaren für jedermann auch innovativ!Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende November 2022 beschäftigt sich die SRH Fernhochschule mit diesem 'Game Changer' und seinem Einfluss auf die Hochschulbildung. Das Rektorat hat sich in mehreren Sitzungen mit den Professor:innen und Fachdozent:innen abgestimmt und bereits im Mai 2023 eine Stellungnahme zu diesem Thema für Lernende und Lehrende verfasst. In diesem Leitfaden zur Nutzung von KI an der Hochschule nimmt die SRH Fernhochschule ihre Studierenden und Lehrenden sprichwörtlich an die Hand. Mit dem Fokus auf Kompetenzvermittlung und der Generierung innovativer Lehr-Lern-Ansätze handelt sie offen und dynamisch. Als besonders praxisorientierte Maßnahme wurde für die Studierenden das Veranstaltungsformat der „KI-Schreibwerkstatt“ ins Leben gerufen.Besagte Schreibwerkstätten gibt es seit Ende Mai an der Fernhochschule. In Gruppen werden verschiedene Tools, vor allem aus den Bereichen Literaturrecherche, Textverstehen und Textproduktion getestet und über die Möglichkeiten und Grenzen der KI-Unterstützung in Studium und Lehre diskutiert. Diese Kurse waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht, die Teilnehmenden zeigten sich begeistert. Und weil diese Kurse derart erfolgreich waren, entschloss sich die SRH Fernhochschule – The Mobile University dazu, Kompetenz und Wissen mit all jenen zu teilen, die auch Lust haben, in die Welt von KI und ChatGPT einzutauchen.Welche Berufsgruppen profitieren vom Einsatz von ChatGPT? Die KI selbst listet auf: Autoren und Schriftsteller, Journalisten und Redakteure, Marketing- und Werbefachleute, Content Creator und Blogger, Kundenservice und Supportmitarbeiter. Allgemein kann der Einstieg in den Umgang mit Chatbots für all jene hilfreich sein, die mit verschiedenen Formen von Texten zu tun haben.Konecny ist Fachdozent für Künstliche Intelligenz an der SRH Fernhochschule. Er hat an der TU München über die Entstehung des genetischen Codes promoviert, arbeitet als Schriftsteller und steht als Slam-Poet auf der Bühne. 2020 wurde er zu den Münchner Turmschreibern berufen und ein Jahr später mit dem Ernst-Hofereiter-Preis ausgezeichnet. Konecny publiziert regelmäßig in vielfältigen Formaten zur Künstlichen Intelligenz. Mit seinen Beiträgen erregt er auch bei der weltweiten Entwickler-Elite Aufsehen. So teilte der Chief AI Scientist von Meta, Yann LeCun, jüngst einen Blogpost Konecnys, wobei die fremde Sprache für den Deep-Learning-Pionier kein Hindernis darstellte: “It’s in German, but nothing that Google Translate can’t handle.“In unserer YouTube-Reihe „K.I. Krimis“ stellt der Experte spannende und ungelöste Probleme der Künstlichen Intelligenz vor und schreckt dabei nicht vor den ganz großen Fragen zurück: Haben Chatbots Gefühle? Kann Künstliche Intelligenz das Ende der Menschheit bedeuten? Finden Sie die Antworten in den live Online-Seminaren zu KI & ChatGPT der SRH Fernhochschule!Geplant sind vorerst fünf Termine. Zu den jeweils 2-stündigen Veranstaltungen können Sie sich ab sofort kostenlos anmelden. Los geht es am 18. Juli 2023. Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl von 100 Personen pro Veranstaltung heißt es, schnell zu sein! Alle Infos und die Termine zur Anmeldung finden Sie auf der Infoseite zur Seminarreihe KI & ChatGPT der SRH Fernhochschule