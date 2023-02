Berufsbegleitendes Studium: Karrierechancen im Hotelgewerbe nutzen!

Der Hotel- und Gaststättenbranche fehlen die Fachkräfte. Kein Wunder: Die Aufgaben sind oft fordernd und die Arbeitszeiten nicht immer Work-Life-Balance-freundlich. Dabei ist der Job meist sicher und bietet sehr wohl Perspektiven – wenn man die richtigen Qualifikationen mitbringt.



Die Branche hat es nicht einfach: Junge Menschen zieht es nicht gerade in Scharen in die Hotellerie. Wegen der Pandemie mussten die Betriebe monatelang schließen und in einigen Fällen sogar langjährige Mitarbeitende gehen lassen. Inzwischen sind die Gäste wieder da, das Personal aber ist in vielen Fällen weggeblieben.



Eine Branche im Umbruch

Der Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaft und Hotelmanagement B.A.“ der SRH Fernhochschule – The Mobile University setzt genau dort an: „Die Hotelbranche ist parallel zum Personalmangel auch noch einem gewaltigen Wandel unterworfen“, erklärt Dr. Frieda Raich, Fachdozentin für Betriebswirtschaftslehre, Hotel- und Tourismusmanagement. „Schlagworte wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind auch im Hotelgewerbe von großer Bedeutung. Die Ansprüche der Gäste verändern sich. Wer hier mit seinem Unternehmen bestehen will, braucht gut ausgebildete Fachleute.“



Fundierte BWL- und Managementkompetenzen erwerben

Also noch eine Hürde für Menschen, die dort arbeiten wollen? „Im Gegenteil: Unser Studiengang ist ein Angebot gerade für jene, die bereits in der Branche tätig sind und sich entwickeln wollen“, so die Expertin. „Diese Menschen kennen sich in der Praxis bestens aus, aber häufig fehlt das Fach- und Führungswissen.“ Das gelte auch für die nächste Generation, die in familiengeführten Hotelbetrieben das Geschäft zwar von klein auf lernen. „Wichtige Impulse oder neue Sichtweisen von außen gelangen so aber nicht in die Führungsebenen der Betriebe. Unsere fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung, die wir berufsbegleitend anbieten, schließt diese Lücke.“



Vielseitiges und interdisziplinäres Studium

Mehr noch: Die Studieninhalte sehen neben der Vermittlung von Management- und Führungsqualitäten Themen wie Marketing und PR oder Service und Dienstleistung vor. „Ein wichtiger Aspekt ist die User Experience der Gäste. Mit sich verändernden Erwartungen steigen die Ansprüche an Interaktion und Kommunikation“, so Raich. „Die Vielzahl relevanter Aufgaben setzt strategisches und interdisziplinäres Denken voraus. Genau das vermitteln wir im Studium.“



Qualifikation schafft Perspektiven

Und das lohnt sich, ist man an der SRH Fernhochschule überzeugt: „Wir zeigen Möglichkeiten, wie Menschen in dieser Branche ihr Umfeld gestalten und Karriere machen können, dies verleiht dem Beruf zusätzliche Attraktivität und lockt motiviertes Personal an.“ Das dürfte dem Hotel- und Gaststättengewerbe ebenso recht sein, wie die Tatsache, dass sich das Online-Studium flexibel neben dem Job gestalten lässt. Man kann dort schlicht und ergreifend auf niemanden verzichten.