SportlerPlus & die Hamburger Sea Devils starten Kooperation

SportlerPlus und die Hamburger Sea Devils starten eine Kooperation für die kommende Saison in der European League of Football (ELF). Die Partnerschaft umfasst ein Sponsoring im Bereich Nutrition. Das ambitionierte Hamburger Football Team geht also in Zukunft mit der SportlerPlus Nutrition auf Touchdown-Jagd.



Für die junge Hamburger Marke, zu der neben der Nutrition Line auch eine Workout-App gehört, ist es nicht das erste Teamsponsoring im Profibereich. Neben den Sea Devils gehören auch die Basketballer der Hamburg Towers und die Volleyballer der SVG Lüneburg zu den SportlerPlus Hero Teams. Dazu kommen Partnerschaften auf Amateurebene mit den Fußballern von Eintracht Norderstedt und USC Paloma.



Nutrition vor, während und nach dem Sport



Das Sponsoring bei den Sea Devils umfasst die Bereitstellung von Iso- sowie Recovery Drinks und Liquid Energy Gelen für die gesamte ELF Saison. Damit ist das Hamburger Football Team bestens versorgt für vor, während und nach den Spielen und Trainingseinheiten.



„Wir freuen uns, dass wir im Zuge unserer Hero-Team Sponsorings mit den Sea Devils einen weiteren Hochkaräter aus einer Trendsportart für SportlerPlus gewinnen konnten. In Deutschland herrscht seit einiger Zeit ein Hype rund um den Football, da wollen wir unbedingt dabei sein und freuen uns auf die Saison“, so Niklas Fahrenholz, Head of Marketing bei Sportplatz Media



„Mit SportlerPlus haben wir den idealen Nutrition Partner für unser Team gefunden. Das Produkt-Sortiment passt perfekt zum Teamsport und deckt sich bestens mit den Bedürfnissen unserer Mannschaft. Die regionale Verbindung zur Stadt Hamburg rundet die Partnerschaft ab“, Max Paatz, General Manager der Sea Devils