SpielerPlus und handball.net starten Kooperation

SPM Sportplatz Media und der Deutsche Handballbund (DHB) vereinbaren für ihre jeweiligen Plattformen SpielerPlus und handball.net eine Partnerschaft zur Digitalisierung des Spielbetriebs im Amateursport

SpielerPlus wird die offizielle Teamorganisations-App von der neuen Spieldatenplattform handball.net. Ziel der Zusammenarbeit ist es den Handballer:innen die Organisation ihrer Teams zu erleichtern und die Stärken der beiden Plattformen miteinander zu verbinden. Mit über 80 Prozent aller deutschen Handball-Teams hat SpielerPlus einen Großteil der deutschen Handballer:innen bereits in der eigenen Community. Durch die Partnerschaft mit handball.net wird den SpielerPlus Nutzer:innen ermöglicht, ihren Spielplan direkt von handball.net in die Teamorganisations-App zu importieren.



Auch handball.net profitiert nachhaltig von der Kooperation. Dank der Anbindung an in die SpielerPlus App erhält diese neue Spieldatenplattform, die als erste Plattform in Deutschland die Ergebnisse, Spieldaten und Liveticker aller bundesweit verfügbaren bundesweiten Handball-Ligen vereint, eine starke Sichtbarkeit in der Zielgruppe und den direkten Zugang zur SpielerPlus Handball Community.



„Der Handballsport in Deutschland hat eine starke Community! Wir freuen uns sehr mit dieser Partnerschaft allen Handballer:innen zahlreiche Mehrwerte liefern zu können, die die Organisation des Spielbetriebes erleichtert“, so Marcel Hager, CEO von SPM Sportplatz Media.



Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing und Kommunikation DHB e.V. über die Kooperation mit SpielerPlus: „Wir freuen uns über den gemeinsamen Weg mit SpielerPlus. Durch unsere Zusammenarbeit können wir die Vorteile von zwei führenden Apps für die Handball-Familie verbinden. Vor allem durch die Möglichkeit des handball.net Spielplan-Imports bieten wir der Handball-Community auf SpielerPlus neue Möglichkeiten der Teamorganisation.“