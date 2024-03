Führungsverstärkung für maxdome – Stefan Langefeld und Hans D. Henseleit treiben das nationale und internationale VoD-Geschäft der Splendid Gruppe weiter voran

Ab sofort operiert Stefan Langefeld als weiterer Geschäftsführer neben Hans D. Henseleit, Gründer und Geschäftsführer der Videociety GmbH, 100%ige Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, Köln. Videociety betreibt die VoD-Plattform maxdome, eine der bekanntesten Marken im digitalen Videomarkt in Deutschland und Österreich. In seiner neuen Position berichtet Stefan Langefeld direkt an den Vorstand der Konzernmuttergesellschaft Splendid Medien AG, Andreas R. Klein.



Stefan Langefeld blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Mediengeschäft zurück. Kennzeichen seiner beruflichen Stationen war insbesondere der internationale Ausbau von VoD-Plattformen und die Implemetierung von Digitalstrategien in Medienunternehmen. Seine berufliche Vita umfasst Führungspositionen unter anderem bei Apple/iTunes, Pantaflix, Sky, Euvia Media (heute zu ProSiebenSat.1) und Viacom. Auch jenseits der Medienbranche genießt Stefan Langefeld als anerkannter Speaker, Mentor, Investor sowie Gründer von Start Ups und Innovationsvorhaben im Digitalbereich internationale Anerkennung.



Hans D. Henseleit und Andreas R. Klein: „Mit der Besetzung von Stefan Langefeld als weiterem Geschäftsführer neben Hans D. Henseleit wollen wir das nationale und internationale Wachstum von maxdome weiter vorantreiben. Stefan ist ein ausgezeichnet vernetzter, international erfahrener Digitalstratege. Wir haben mit maxdome viel vor. Wir freuen uns, dass Stefan uns auf der Geschäftsleitungsebene bei unseren Vorhaben mit seiner Expertise verstärkt.“



Stefan Langefeld: „Ich kenne und schätze die Splendid Gruppe als dynamische mittelständische Unternehmensgruppe, die seit mittlerweile einem halben Jahrhundert die deutsche Film- und Medienlandschaft erfolgreich mitgestaltet. Ich freue mich auf die Herausforderungen bei maxdome und in der Splendid Gruppe. Maxdome ist eine technologisch hervorragende VoD-Plattform und eine starke Marke. An diese großartige Ausgangsposition gilt es anzuknüpfen, sie fortzusetzen und auszubauen.“



Die Video-on-Demand (VoD)-Plattform maxdome wird von der Videociety GmbH, Hamburg, betrieben. Kunden in Deutschland und Österreich können über maxdome auf Abruf – also ohne Abo – schon kurz nach Kinostart auf aktuelle Blockbuster, eines der größten Filmklassiker-Archive sowie ein vielfältiges Serienangebot zugreifen. Dabei stehen 20.000 Filme und Serien zum Leihen und Kaufen zur Verfügung. KundInnen gehen keine Abonnementverpflichtung ein und zahlen nur das, was sie sehen möchten.



Voraussetzung für die Nutzung von maxdome ist lediglich ein Internetzugang und ein unterstütztes Endgerät wie z.B. ein SmartTV, Computer, Tablet oder Smartphone. Inhalte können dann bequem via SmartTV-/FireTV-App, die Website maxdome.de | maxdome.at oder über die Player-App für iOS/Android-Geräte abgerufen werden.



Neben dem Privatkundengeschäft bilden die Contentbereitstellung und das Portalmanagement für Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen (z.B. Telekommunikation, Industrie, Handel) einen weiteren Schwerpunkt in der Geschäftstätigkeit der Videociety GmbH.

(lifePR) (