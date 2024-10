Enteractive gewinnt mit TODOS den German Design Award 2025

Geschäftsleitung und Belegschaft der Enteractive GmbH, Hamburg, freuen sich, dass ihre innovative Media Management Plattform TODOS ( www.todos.services ) mit dem renommierten German Design Award 2025 in der Kategorie "Excellent Communications Design – Corporate Identity" ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die herausragende Designqualität und Innovationskraft von TODOS.TODOS, entwickelt als Antwort auf die wachsende Komplexität in der Medienbranche, ist eine umfassende digitale Plattform für Bewegtbild-Content. Sie vereint alle wesentlichen Prozesse in einer einzigen Anwendung: von der Verwaltung von Verfügbarkeiten, Untertiteln und Synchronisationen über Vertragsmanagement bis hin zu Budgetierung, Terminplanung, Bereitstellung und Archivierung.Die Agentur Weissraum, beauftragt mit der Entwicklung des digitalen Corporate Designs und der Website für TODOS, hat es meisterhaft verstanden, sowohl die emotionale Welt des Films als auch die einzigartige technische Qualität des Produkts einzufangen. Diese gelungene Symbiose aus Ästhetik und Funktionalität wurde nun von der internationalen Fachjury des German Design Awards gewürdigt."Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass TODOS mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet wurde", sagt Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der Enteractive GmbH. "Diese Anerkennung bestätigt unsere Vision, ein Produkt zu schaffen, das nicht nur technisch herausragend ist, sondern auch durch sein Design begeistert und inspiriert."Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Auszeichnungen weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Die offizielle Preisverleihung wird Anfang Februar 2025 in Frankfurt am Main im Rahmen der Ambiente 2025 stattfinden.Enteractive ist einer der führenden Dienstleister der Home-Entertainment-Industrie und unterstützt seit fast 25 Jahren Filmrechte-Inhaber bei der Auswertung ihrer Inhalte. Neben dem Mastering und QC von Filmen und Serien für die digitale Distribution an globale Streaming-Plattformen und TV-Sender oder der Produktion von klassischen physischen Medien erstellt Enteractive auch lokalisierte Master und Untertitel in mehreren Sprachen. Mit der innovativen Media Management Plattform TODOSstellt Enteractive eine effiziente Möglichkeit zur Verfügung, alle Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette zu steuern und Metadaten & Sales-Reports zentralisiert zu speichern bzw. auszuwerten.