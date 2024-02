StarGames nun auf Spinsfactory.com gestartet

Die Leser von Spinsfactory.com haben lange gewartet, nun ist es offiziell: Das StarGames Casino wurde von uns geprüft und hat ausgezeichnete Resultate eingefahren. StarGames stand zwar in der Vergangenheit in erster Linie für Novoline Klassiker, hat aber nun ein weitreichendes Portfolio an virtuellen Automatenspielen anzubieten. Darunter auch Merkur Spiele, Hölle Games, Gamomat und Pragmatic Play. Großer Spielspaß ist für jeden Geschmack verfügbar, wobei der Fokus zweifelsohne auf Spielautomaten liegt, die aus deutschsprachigen Studios stammen.Damit sich jeder interessierte Fan von Online Casinos in Deutschland ein Bild von den schier endlosen Möglichkeiten bei StarGames machen kann, ist der Start kostenlos. Das bedeutet, dass neue Kunden lediglich die unverbindliche Registrierung abschließen und eine Verifizierung der Daten meistern müssen und dafür gratis Freispiele erhalten. Mit zehn Free Spins auf dem Lucky Lady’s Charm deluxe Spielautomaten geht es schon mal gut los.Aber auch danach soll ein jeder durch Novoline Freispiele in den Genuss von Spielautomaten kommen, ohne zu große Risiken eingehen zu müssen. So lassen sich über die ersten drei Einzahlungen bis zu 100 Euro gratis Startguthaben einsammeln und weitere 90 Gratisspiele, was mit dem Registrierungsbonus zusammen 100 Freispiele einbringt. Das 90er-Paket verteilt sich auf die Echtgeld Online-Slots Lord of the Ocean, Sizzling Hot deluxe und Book of Ra deluxe.Für das StarGames Casino in Deutschland reicht es nicht, sich nur gut als Spieleanbieter aufzustellen. Der Glücksspielanbieter mit deutscher Lizenz ist auch Partner des Traditionsklubs Hannover 96 und unterstützt mit Max Hopp eine der größten deutschen Darts-Talente. Durch diese Partnerschaften gibt es auch immer wieder tolle Gewinnspiele für die Mitglieder.