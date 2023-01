Spinsfactory gestartet: Newsportal mit legalen Online Casinos in Deutschland

Endlich ist es so weit, deutsche Spieler mussten lange warten. Die ersten Lizenzen für legales Automatenspiel in Deutschland wurden vergeben und Spinsfactory.com hat alle Anbieter getestet!



Spinsfactory.com ist das erste Internet-Portal in Deutschland, das sich ausschließlich mit Themen rund um lizenzierte und legale Echtgeld-Casinos beschäftigt. Nachrichten, Spielbeschreibungen, Produkt-Tests von Experten, Sonderangebote und Ratgeber für Spieler mit Wohnsitz in Deutschland.



Besondere Aufmerksamkeit richtet Spinsfactory auf Casinos und Spiele von deutschen und österreichischen Herstellern. Denn Novomatic und Gauselmann sind nicht nur marktdominante Hersteller von Automaten-Spielen wie Book of Ra und Eye of Horus, sondern auch Betreiber von landbasierten Casinos und Spielhallen und Eigentümer einiger der erstmals lizenzierten Angebote.



Aber auch kleineren Herstellern, wie Gamomat, oder deutschen Newcomern, wie Hölle Games und Apparat Gaming, werden eigene Bereiche der Seite zugedacht. Neue Spiele werden ab Erscheinung getestet und Interviews mit Persönlichkeiten aus der Szene runden das Portfolio ab.



Urs Zimmermann, Publisher von Spinsfactory.com: „ Wir haben ein Online-Medium auf den Markt gebracht, das die Voraussetzungen des Glücksspielstaatsvertrages erfüllt. Damit schaffen wir den idealen Bezugspunkt sowohl für deutsche Spieler, die das beste Unterhaltungsangebot suchen als auch für Firmen, Entscheidungsträger und Werbekunden für lizenziertes online Glücksspiel in Deutschland“



Seit April 2022 sind von der GGL (Glücksspielbehörde der Länder) bereits an 22 Betreiber Lizenzen für Online-Automatenspiel und 31 Lizenzen für Sportwetten vergeben worden (Stand 19.01.2023). Spinsfactory nimmt an, dass es noch wesentlich mehr Interessenten gibt, und wird mit Fortdauer der Lizenzerteilungen weitere, neue Anbieter in das Portal aufnehmen.