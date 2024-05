Weltspieltag 2024: Spielplatztreff lädt Familien ein, Naturerfahrungsräume zu entdecken

Der Weltspieltag am 28. Mai steht im Zeichen der Nachhaltigkeit und lädt Familien ein, die Natur spielerisch zu entdecken.



Podcast aus der „Wildnis für Kinder“



In der aktuellen Spielplatztreff-Podcastfolge „Naturerfahrungsräume: Stadtkinder spielen in der Wildnis“ berichten Ylva, Maja und Malte begeistert von ihren Abenteuern im Naturerfahrungsraum in Bochum. Expertinnen erklären die Vorteile dieser besonderen Orte und stellen das Projekt „Wildnis für Kinder“ vor.



Vorteile des Spiels in der Natur



Naturerfahrungsräume bieten Kindern eine ideale Umgebung zum freien Spielen, Bauen mit Naturmaterialien und zur Entfaltung ihrer Fantasie. Diese Orte fördern die motorischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten und helfen Kindern, ihre Umwelt zu erkunden und Gefahren besser einzuschätzen. Zudem wirkt die Natur beruhigend und bietet einen wertvollen Ausgleich zum hektischen Alltag.



Vertrauen in die Natur stärken



Viele Eltern haben Bedenken, ihre Kinder draußen spielen zu lassen. Projekte wie „Wildnis für Kinder“ unterstützen und sensibilisieren sowohl Eltern als auch Kinder für die Natur. Heilpädagogin Sabine Becker, die den offenen Wildnistreff in Bochum-Hustadt betreut, betont, wie wichtig es ist, Kindern die Natur näherzubringen: „Ich will den Kindern zeigen, wie wertvoll und schön die Natur ist und wie viel Spaß es macht, sich auch mal matschig zu machen“, sagt sie im Podcast.



Familien sind eingeladen, Naturerfahrungsräume zu entdecken



Der Weltspieltag, unter dem Motto „Nachhaltigkeit spielerisch entdecken!“, erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Kindern den Zugang zur Natur zu ermöglichen. Spielplatztreff lädt alle Familien ein, die Naturerfahrungsräume in Deutschland zu erkunden und unvergessliche Abenteuer zu erleben. Eine Übersicht dieser Orte findet sich auf Spielplatztreff.de.

