Pressenotiz zum Hafengeburtstag vom 16.-18.09.2022

Wie wäre es mit einer Weltreise für die Nase im Spicy`s Gewürzmuseum



Besuchen Sie uns im Gewürzmuseum nur einen Katzensprung von der „Elphi“ entfernt, in einem über 130 Jahre alten Speicher, mitten in der historischen Hamburger Speicherstadt!



Dass man bei uns im Gewürzmuseum eine Weltreise für die Nase machen kann, können Sie sich ja bestimmt gut vorstellen. Mit „ALLEN SINNEN“, Riechen und Anfassen der Gewürze ausdrücklich erlaubt!



Es soll ein Erlebnismuseum sein, welches für jede Altersstufe geeignet ist und so wird der Besuch für Groß und Klein zu einem Erlebnis der besonderen Art.



Ganz neu ein Digiwalk, hierbei handelt es sich um einen digitalen Rundgang, den Sie sich vor Ort ganz einfach auf Ihr Handy laden können und dann gibt es an 15 Stationen interessante Informationen über die verschiedenen Gewürze und Exponate des Museums. Hier fühlt man richtig den Umgang mit den Gewürzen. Ca. 50 Rohgewürze und Küchenkräuter sowie weit über 1000 Exponate aus den letzten 5 Jahrhunderten zeigen die Bearbeitung der Gewürze vom Anbau bis zum Fertigprodukt.



Es mangelt uns oftmals ganz einfach an Fantasie, die tollen Möglichkeiten, die uns die Gewürze bieten, zu nutzen. Wir haben vergessen oder verdrängt, dass man mit Gewürzen nicht nur ganz wundervolle Gerichte zaubern kann, sondern auch sehr viel zur Erhaltung der eigenen Gesundheit tun kann. Unseren Vorfahren war das wohl bekannt.



„Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen“ - stimmt! Alle Gewürze haben, richtig eingesetzt, positive Wirkungen auf den Körper! Auch die Kosmetik- und Wellnessindustrie macht sich immer mehr die wunderbaren, oftmals sehr sinnlichen, Duft- und Pflegeeigenschaften der Gewürze zu Nutze.



Ein Besuch im Gewürzmuseum ist ein schönes Erlebnis für die ganze Familie.



Aktion zum Hafengeburtstag:



Verkostungen unserer „süßen“ Gewürze- und Mischungen mit Milchreis:



Tonka Kiss



Milchreistraum



Süßer Blütenzauber



Porridge Gewürz



Zimtblüte



Sweet Heart



Besondere Gewürzmarmeladen, superlecker vom Marmeladen Hexer!



Orange Safran



Banane Sanddorn Ingwer



Himbeere Chili



Whisky Ingwer Gelee



Limette Ingwer Gelee



Wir freuen uns auf Sie!



Spicy`s Gewürzmuseum GmbH



Am Sandtorkai 34, 20457 Hamburg-Speicherstadt, geöffnet von 10.00h bis 18.00h