Spicy’s Veranstaltungskalender

Im Restaurant „KÖRRI“ genießen Sie einen leckeren Brunch. Anschließend holt Sie der Kaufmann Jacob Lange zu einem geführten Verdauungsspaziergang ab, bei dem Sie die Speicherstadt kennenlernen. Er bringt Sie nach einer Stunde bis zum Gewürzmuseum, wo Sie einem Gewürz-Vortrag bei einem Becher Zimtkaffee lauschen und Ihr neu erworbenes Wissen bei einem Gewürz-Quiz testen können.Preis p/P Euro 39,00.Freuen Sie sich auf einen würzigen Vortrag im Museum, gefolgt von einem Schauspielrundgang durch die Speicherstadt mit dem Gewürzhändler Jacob Lange zur „Kaffeestube“. Dort erhalten Sie zahlreiche Informationen zum beliebten Getränk und verkosten verschiedene Kaffeesorten!Preis p/P Euro 29,00.Im Gewürzmuseum erhalten Sie wertvolle Informationen zu Gewürzen, die Sie in Form von leckeren Gewürzhäppchen und einem Zimtkaffee genießen. Mit dieser Grundlage verkosten Sie drei Hamburger Gins mit Erklärungen dazu. Als Höhepunkt des Abends stellen Sie einen eigenen Gin her, den Sie zuhause probieren können. Bei einem geführten Schauspielrundgang tanken Sie anschließend frische Luft und atmen Geschichte bei einem Schauspielrundgang durch die Speicherstadt.Preis p/P 39,00 €.Der Hamburger Gewürzkaufmann Jacob Lange, gespielt von Tobias Brüning, führt Sie durch sein Reich in der Speicherstadt. Anschließend lassen Sie sich bei einer Hafenrundfahrt frischen Wind um die Nase wehen. Die Tour endet im Gewürzmuseum, wo Sie bei Zimtkaffee und einem leckeren Pfeffersalamibrötchen Wissenswertes zu Pfeffer und vielen weiteren Gewürzen erfahren.. Preis p/P Euro 27,00.Naschen Sie bei einem Zimtkaffee würzige Curry-Schokolade und lauschen Sie dabei einem würzigen Vortrag. Nach einem geführten Schauspielrundgang durch die Speicherstadt lassen Sie den Abend im Restaurant „KÖRRI“ bei einem 3-Gang-Meü ausklingen. 3-Gang Menü.Preis p/P Euro 45,00 zzgl. Getränke im Restaurant.Sie erhalten bei einem Glas Prosecco eine kleine Einführung in die Gewürzwelt. Nach einer launigen Kaufmannstransfer durch die Speicherstadt nehmen Sie Platz auf einer Luxusbarkasse. Dort treffen Sie auf den Schauermann Hein, der Sie in die teils skurrile Welt von Joachim Ringelnatz entführt. Die unterhaltsame Lesung ist gespickt mit Gedichten von Benno Strandt, Robert T. Odemann und Cons., sodass nicht nur eingefleischte Ringelnatz Fans auf ihre Kosten kommen.Preis p/P Euro 37,00.Sie erhalten eine kleine Begrüßung in die Gewürzwelt. Im Anschluss erfreuen Sie sich an einer Ringelnatzlesung der besonderen Art, vorgetragen von dem Schauspieler Tobias Brüning. Kulinarisch werden Sie von der Küchenmeisterin Susanne Just verwöhnt, die kleine Köstlichkeiten rund um die „Pellka“ für Sie zubereitet.Preis p/P Euro 35,00 zzgl. weitere Getränke.Mit einer Laugenbrezel und einem Zimtkaffee, garniert mit einem spannenden Gewürz-Vortrag, stimmen Sie sich auf den Nachmittag ein. Ein einstündiger Schauspielrundgang mit dem Gewürzhändler Jacob Lange führt Sie zum CHOCOVERSUM. Dort nehmen Sie an einer Führung mit diversen Probierstationen teil und kreieren eine Tafel Schokolade zum Mitnehmen.Preis p/P Euro 35,00 €.