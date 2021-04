Küchengespräche

Liebe Gewürzliebhaber,nachdem wir Italien am 16.04.2021 erfolgreich virtuell bereist haben, es aber bei der Aufnahme des Videos Probleme gab, wiederholen wir diesen stimmungsvollen Ausflug nach Bella Italia. Es geht nochmal um die gesunde italienische Küche.Wir reisen in das Land desund bringen Ihnen das, also den guten Geschmack nach Hause.Das Land, in dem die Zitronen blühen hat weit mehr zu bieten als Pizza und Pasta.Frische Zutaten, gutes Olivenöl und die mediterranen Küchenkräuter und viele italienische Gewürzmischungen prägen die traditionelle Landesküche.Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind: